El virus vs. el deporte

Abril 16, 2021 - 11:55 p. m.

2021-04-16

Por:

Editorial .

Un año después de su aparición, el deporte es una de las grandes víctimas del Covid-19.



Eventos aplazados, campeonatos sin público o deportistas contagiados son algunas de las consecuencias de esta pandemia que no termina.

La Copa América, que tiene como sedes a Colombia y Argentina, tambalea de nuevo porque uno de sus socios, el presidente del país austral, no está convencido de que se pueda jugar en las fechas establecidas.



Haciendo un llamado a la sensatez y al cuidado, el mandatario cree que aún no se puede garantizar la realización de la copa, al menos en su país donde los casos de contagio superan los 20.000 diarios y en el deporte hay una alta tasa de propagación del virus.



El otro evento que está en veremos son los Juegos Olímpicos de Tokio, que si bien se jugarían sin público y solo con la asistencia de las delegaciones nacionales que participen, causan preocupación entre las autoridades japonesas y los ciudadanos de ese país.



Hasta ahora las más grandes justas deportivas del mundo se siguen preparando, pero estarán sujetas a cómo se desarrolle la pandemia en los próximos meses y los riesgos que implique hacer los Olímpicos.



Todo ello es la consecuencia de ese microscópico virus que puso al mundo en estado de emergencia y que en muchos aspectos continúa siendo un enigma difícil de descifrar.