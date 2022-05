El último esfuerzo

Mayo 03, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-03

Por:

Editorial .

La vacunación del 70% de los colombianos ha permitido que el Covid-19 en Colombia esté en niveles controlados.



Ello llevó a que las autoridades de salud decidieran que en ciudades donde más del 40% de los habitantes ya tienen las tres dosis, se suspenda el uso del tapabocas en espacios abiertos y cerrados, una meta que a Cali le falta poco para alcanzar.



Esto no quiere decir que el riesgo terminó, porque el covid llegó para quedarse.



Por eso, aunque la vacunación ha sido satisfactoria, el cubrimiento no está al cien por ciento, y es factible que en cualquier momento surja un rebrote del virus.



Pensando en ello, es necesario que se mantengan medidas individuales como utilizar el tapabocas en el transporte público o cuando se asista a los servicios de salud, algunos de los lugares más expuestos a las transmisiones de la enfermedad.



También se debe continuar con el lavado constante de las manos, el uso del alcohol si esto no es posible y mantener el distanciamiento recomendado.



Hay, además, que estar atentos a cualquier signo de la enfermedad para evitar que se propague.



Y es imprescindible que así como las autoridades sanitarias deben continuar con el plan de vacunación, los ciudadanos asistan a cumplir con este requisito que hasta ahora ha demostrado que salva vidas y ha sido útil para controlar la pandemia.