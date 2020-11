El último día

Noviembre 20, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-20 Por: Editorial .

El tercer día sin IVA que se realiza hoy, es la oportunidad de comprar con descuento productos que se necesitan y a la vez es una forma de ayudar a la reactivación del comercio que tan mal la ha pasado por el confinamiento debido al Covid-19.



Si bien los compradores podrán hacer sus adquisiciones por internet, se sabe que una proporción importante de ellos no tiene acceso a ese servicio ni posee tarjetas de crédito o débito o prefiere hacerlo de manera presencial y pagando en efectivo.



Se prevé entonces que en ciudades como Cali se pueden presentar aglomeraciones, más aún en una época del año en que se comienzan a realizar las compras navideñas, se aprovechan las rebajas y quienes desean hacer negocios se ganan el descuento del IVA.



En la ciudad se han tomado las medidas para garantizar la seguridad de los caleños y evitar en lo posible que en medio de la pandemia que aún no cede, se genere un contagio masivo en este día.



El riesgo es muy alto, por lo cual hay que invitar a los compradores a que sigan recomendaciones como el uso del tapabocas, guardar las distancias, lavarse las manos y utilizar alcohol para limpiarse constantemente.



Los comerciantes, que se beneficiarán con el Día sin IVA, como ya se demostró en las primeras jornadas, deben también garantizar los protocolos en sus locales.



No se debe olvidar que el covid sigue vivo y continúa siendo un riesgo para todos.