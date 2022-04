El riesgo de incumplir

Abril 04, 2022 - 11:55 p. m.

2022-04-04

Para ayudar en la solución de los problemas que causaron en Cali la pandemia y las protestas que bloquearon a la ciudad durante los meses de mayo y junio del 2021, la Alcaldía definió estrategias sociales como los comedores comunitarios y ‘Todas y todos a estudiar’.



Los dos programas, sin embargo, presentan inconvenientes para cumplir los compromisos con sus beneficiarios, ya sea por razones de procedimiento, por demoras en la elaboración de contratos o por falta de gestión.



Como lo contó El País en su edición de ayer, los 160 comedores comunitarios, donde se alimentan a diario 85.000 personas y demandan recursos por $44.000 millones al año, no han podido funcionar por demoras en la asignación del presupuesto y hoy sobrevive a medias, mientras llega la solución, gracias a la gestión de la Arquidiócesis de Cali.



Por su parte el programa ‘Todas y todos a estudiar’, que se les ofreció a los jóvenes de la llamada Primera Línea para financiar la educación superior, el transporte y la alimentación a 10.000 estudiantes, y que le cuesta a la ciudad $56.000 millones, presenta graves fallas.



Según los beneficiarios, dos meses después de haber ingresado a la universidad aún no les entregan el subsidio de transporte, la alimentación es de mala calidad y parte de las tabletas que les dieron para estudiar no funcionan, por ello el viernes pasado salieron a las calles a protestar.



El riesgo al incumplir los programas de subsidios es que se pueden convertir en motivo de desacuerdo o en movimientos de protesta que alteran la tranquilidad de la ciudad.