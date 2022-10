Octubre 20, 2022 - 11:55 p. m.

Así las autoridades municipales se muestren satisfechas por la reducción del número de homicidios este año en Cali, los 15 asesinatos cometidos el pasado fin de semana son la evidencia de que la violencia sigue siendo la gran amenaza en los barrios de la ciudad.



Son crímenes que ocurren por enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales, por problemas de convivencia o por la inseguridad que padece la capital del Valle.



Como resultado, los caleños sienten la ausencia de las autoridades locales que deben garantizar el respeto por la vida, formar en la convivencia y brindar tranquilidad a los ciudadanos.



Nada de eso se consigue alardeando porque el número de muertes violentas disminuyó en lo que va de este año, comparado con el anterior, ni se puede cantar victoria cuando la proyección es que al finalizar el 2022 no se superen los mil homicidios.



En una ciudad con una tasa de homicidios de 43 por cada cien mil habitantes, se requieren el compromiso del gobierno municipal y medidas serias para enfrentar la violencia y la criminalidad.



Pero cualquier acción será poco efectiva si los habitantes de Cali no toman conciencia de la necesidad de rescatar el valor del respeto por la vida humana.



Y si no se comprometen con el respeto a las normas que hacen posible la convivencia en sociedad.