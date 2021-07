El primer balance olímpico

Julio 28, 2021 - 11:55 p. m.

2021-07-28

Por:

Editorial .

Con una medalla de bronce y participaciones honrosas que sin embargo no terminaron en preseas, transcurren los primeros días de los Juegos Olímpicos para los deportistas colombianos.



El arranque de las justas no ha sido fácil, tanto por la amenaza del covid que afecta a Tokio donde el número de contagios aumenta a diario, como por el paso del tifón Nepartak, que retrasó varias de las competencias.



En las olimpiadas se sienten además los efectos de 18 meses de pandemia, que además de obligar al aplazamiento por un año de las justas no permitió a los deportistas realizar los planes de entrenamiento deseados.



El resultado son los pocos récord conseguidos hasta ahora así como la eliminación temprana de varias figuras que se daban por seguras ganadoras.



Aún en esas circunstancias, Colombia ha tenido una buena presentación con el segundo lugar conseguido por el vallecaucano Luis Javier Mosquera en levantamiento de pesas y se han perdido unas medallas por poco, como les sucedió a la boxeadora Jenny Arias y a la pesista Mercedes Pérez, quienes terminaron en cuarto lugar en sus

competencias.



Es de destacar la actuación de Rigoberto Urán, octavo en la contrarreloj individual, uno de los mejores lugares conseguidos por los ciclistas

nacionales en esas justas.



Los próximos días son los de la esperanza para nuestro país, con la participación de figuras como Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, medallistas olímpicas, y de los atletas que han clasificado a las siguientes rondas en sus deportes.