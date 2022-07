El misterio de ‘Márquez’

Julio 05, 2022 - 11:55 p. m.

2022-07-05

Por:

Editorial .

Aunque desde hace seis días se habla de la muerte del exjefe de las Farc ‘Iván Márquez’ en territorio venezolano, lo que hay hasta ahora son informaciones extraoficiales que nadie confirma, así todos se hayan referido al asunto, incluidos el presidente Iván Duque y los comandantes de la Fuerza Pública.



Lo único cierto es que Venezuela ha protegido a los cabecillas de esas bandas, que no son guerrillas sino organizaciones criminales que operan desde el vecino país.



Y allá han muerto ‘Jesús Santrich’, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’, al parecer todos por vendettas entre sus grupos delincuenciales.



Ahora le habría tocado el turno a ‘Márquez’, quien fue jefe negociador de las Farc en La Habana y tenía una estrecha relación con el régimen venezolano, desde Hugo Chávez, continuando con Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.



Allá fue acogido y protegido desde que huyó de Colombia, luego de darle la espalda a los acuerdos que él negoció y tras anunciar la creación de lo que llamó la Segunda Marquetalia, que no sería más que la fachada para manejar el negocio del narcotráfico, por lo cual no extrañaría que fuera otra víctima de las vendettas.



Por ello, seis días después de conocerse los rumores sobre su muerte y para bien de todos, el mundo necesita saber qué pasó con alias Iván Márquez.