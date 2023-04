El llamado de La Buitrera

Abril 10, 2023 - 11:55 p. m.

Hace 20 días, desesperados porque llevan años reclamando sin ser escuchados por la Alcaldía de Cali, habitantes del corregimiento de La Buitrera bloquearon la vía principal.



No es para menos, si se tiene en cuenta que acceder al lugar en donde viven cerca de cinco mil caleños, y que está a pocos minutos de la ciudad, es un martirio porque la carretera parece un camino de herradura.



El de la malla vial no es, sin embargo, el único problema no resuelto.

En esa zona rural de la capital del Valle, la cuenca del río Meléndez presenta un deterioro importante sin que ninguna de las entidades encargadas, el Dagma y la CVC, les preste atención a los pedidos permanentes de la comunidad, que exige soluciones para su medioambiente y que se eduque a la población.



Y está la inseguridad, que como ocurre en el resto de la ciudad está imparable y se convirtió en un dolor de cabeza para los vecinos de La Buitrera, que padecen los robos en sus casas y los atracos en la vía.



Aun así, no ha sido posible tener más uniformados para que cuiden el corregimiento, ni que se instalen más cámaras de seguridad o se reparen las que está dañadas.



Mientras los reclamos crecen, llegan más promesas de la Administración local, pero las soluciones definitivas no se concretan.



Por ello hay que exigir que se escuche a la comunidad de La Buitrera y que se responda como es, con acciones concretas, a sus demandas por una mejor calidad de vida.