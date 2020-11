El Estado inerme

Noviembre 02, 2020 - 11:55 p. m. 2020-11-02 Por: Editorial .

En otra muestra de cómo se puede usar la tutela para cualquier cosa, el juez quinto laboral del circuito de Bogotá ordenó que las autoridades no pueden usar gases lacrimógenos o elementos químicos en protestas ciudadanas.



El fallo de tutela parece dar a entender que en Colombia el Estado usa esos elementos contra la protestas, lo que le da un acento ideológico a su sentencia.



Además, parece desconocer que ese recurso, aceptado y reglamentado en todo el mundo, se usa para impedir que la violencia y los violentos ataquen a la sociedad y destruyan lo que encuentren a su paso, aprovechando el ejercicio legítimo del derecho a protestar.



Al parecer, el juez de la referencia piensa que la nuestra es una comunidad perfecta donde no es necesario darle al Estado el monopolio de las armas para proteger los derechos de todos los ciudadanos, incluido el de protestar.



Y pretende mantener un Estado inerme que no cuente con las herramientas y mecanismos necesarios para proteger a los colombianos, como es su obligación.



Las instancias superiores de la Justicia están llamadas a evitar que el juez quinto laboral de Bogotá disponga de la tutela para reformar la Constitución y para entrometerse en asuntos que no le corresponden.



Y tanto las Altas Cortes como el Legislativo y el Gobierno están en mora de corregir las imperfecciones que permiten abusar de la tutela.