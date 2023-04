El edificio de Coltabaco

Abril 11, 2023 - 11:55 p. m.

2023-04-11

Por:

Editorial .

El Edifico de Coltabaco, junto con La Ermita, el teatro Jorge Isaacs y el Puente Ortiz, conforman un patrimonio arquitectónico y cultural único para Cali.



Construidos en la primera mitad del Siglo XX, la ciudad se ha comprometido a mantenerlos en pie y en buenas condiciones, así en algún momento haya parecido una tarea imposible de cumplir.



Desde que el de Edificio de Coltabaco fue donado al municipio, en el año 2016, el propósito ha sido recuperarlo, manteniendo intactas esas características que lo convirtieron en un Bien de Interés Cultural hace 54 años y Patrimonio Urbano Arquitectónico desde 1993.



Por ello preocupa que el Ministerio de Cultura decidiera detener las obras por “el posible impacto que pueda tener la intervención sobre su conformación patrimonial”.



Según la entidad, se estarían realizando demoliciones no permitidas de muros y lozas internas lo que afectaría las características de la construcción original, razón por la cual se ordenó la suspensión de los trabajos hasta tanto no se entregue toda la información técnica sobre el proyecto.



Garantizar la conservación de la edificación que se define como de estilo renacentista español con influencia de corte mudéjar, es la prioridad.



El llamado es a que se resuelvan cuanto antes las inquietudes del Ministerio, si es del caso se hagan las correcciones necesarias y se reanuden pronto las obras de conservación.



Que no se corra el riesgo de perder un edificio emblemático de Cali, reflejo de su historia y orgullo de los caleños.