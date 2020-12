Derrota tras derrota

Diciembre 09, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-09 Por: Editorial .

Cada intento del presidente de los Estados Unidos por revertir los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre ha fracasado.



Su última derrota fue ante la Corte Suprema, la más alta corporación de la Justicia en la nación norteamericana, que él creía de su bolsillo por haber elegido a tres de sus integrantes con lo cual se convirtió en un tribunal de mayoría conservadora.



De manera terminante, los jueces le dijeron que no había lugar a impugnaciones en el estado de Pensilvania, igual que se han pronunciado los jueces federales con respecto a los resultados en Georgia.



No obstante, Donald Trump insiste en que hubo fraude, sigue sin reconocer el triunfo de Joseph Biden y se obstina en bloquear su victoria.



Ha llegado al punto de enfrentar a sus copartidarios republicanos que son gobernadores y congresistas en esos Estados para que desconozcan los resultados, pero a cambio ha recibido el rechazo de muchos de ellos, demostración de que se les agota la paciencia.



Mientras el presidente Trump ya no sabe a qué más acudir para reversar los resultados que le fueron adversos, Estados Unidos atraviesa el peor momento de la pandemia.



El número de contagios sube cada día de forma alarmante, algunas ciudades evalúan regresar a un encierro obligatorio y los muertos llegan a trescientos mil, sin que el Gobierno de Trump encuentre la manera de orientar los esfuerzos para contener el Covid-19.