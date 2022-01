Derecho y deber ciudadano

Enero 04, 2022 - 11:55 p. m.

2022-01-04

Por:

Editorial .

Las elecciones que se realizarán el próximo 13 de marzo para elegir el nuevo Congreso de la República son cruciales para el país.



Por ello votar es un deber y mucho más en un momento en que están en juego asuntos cruciales para Colombia como el manejo de lo que resta de la pandemia, el regreso a la normalidad, la consolidación de la economía así como las luchas que aún es necesario dar por la seguridad o el medio ambiente.



En las decisiones que se deben tomar, tanto el Congreso como el presidente que se escoja entre mayo y junio próximos tendrán un papel muy importante.



Esa es la razón por la cual elegir bien a quienes se encargarán de representar la voluntad popular tanto en el poder Legislativo como en el Ejecutivo, es fundamental.



El 13 de enero próximo vence la fecha para inscribir la cédula o hacer el cambio del lugar de votación y poder participar en los comicios que se avecinan.



Es la oportunidad para que en particular la gente joven de Colombia participe en ellos, lo cual constituye no solo un derecho ciudadano sino un deber con el país que es necesario cumplir.



De la participación de quienes tienen la posibilidad de votar dependerá que no sean las minorías las que elijan a quienes manejen y definan el futuro de la Nación.