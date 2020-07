Decisión acertada

Junio 30, 2020 - 11:55 p. m. 2020-06-30 Por: Editorial .

Por muchas ilusiones que se tuvieran o por más argumentos que se esgrimieran, hay que reconocer que la decisión de la Fifa de no otorgarle a Colombia la sede del Mundial de Fútbol Femenino Sub23, fue acertada.



Ni el país está en situación económica de hacer ese evento internacional, ni las condiciones en las que se juega ese torneo de balompié en Colombia son las mejores como para decir que nos merecemos ser sus anfitriones.



Antes de lanzar la candidatura debió pensarse en la inversión que se debería hacer, y si valía la pena comprometerse a gastar lo que no tenemos para hacer una competencia que produce beneficios discutibles.



En lo que debería pensar la Federación de Fútbol Colombiana es en cómo se logra consolidar el torneo femenino en el país, cómo se invita a los patrocinadores a apoyarlo y se convence al público para que asista a los partidos.



Es lo que se merecen las jugadoras, que han demostrado tener las mejores condiciones y se han esforzado por ganar un espacio en el que se reconozca el fútbol profesional de mujeres, con la seriedad y la estabilidad laboral que ello conlleva.



Así algunos se nieguen a aceptarlo, Colombia no era el candidato idóneo para realizar el Mundial.



Para lo que sí debería servir esta experiencia es para ver cómo, cuando se vuelva a la normalidad, se impulsa el balompié femenino y se hace un torneo digno, que convoque al público y a los patrocinadores.