Noviembre 02, 2021 - 11:55 p. m.

2021-11-02

Por:

Editorial .

El puente festivo de Halloween no fue tranquilo para Cali, pero las autoridades reaccionaron como debía ser y se controlaron los hechos sucedidos.



Los cierres de los túneles del Bulevar del Río y de la Autopista Sur frente a Comfandi El Prado evitaron los problemas que se repiten cada año.



Pese a ello se detectaron 23 caravanas de motos en la ciudad, algunas hasta con 1300 participantes, que se pudieron disgregar y no ocasionaron inconvenientes mayores.



En razón a la vigilancia y operativos realizados por la Policía, que desplegó 1400 uniformados por la ciudad, no se registraron robos al comercio ni se permitió que la movilidad se afectará.



Y si bien el número de muertes violentas disminuyó en relación a años anteriores, se presentaron seis crímenes en la ciudad, la Policía intervino 750 riñas, se aplicaron 639 comparendos por violación al Código de Seguridad y se realizaron 39 capturas por diferentes delitos.



Son hechos condenables que opacan unos días dedicados principalmente a los niños, que deberían celebrarse con alegría y en paz.



El balance del fin de semana de Halloween en Cali, con todo y los desmanes que se presentaron, no fue una noche de terror como sí ha sucedido en años anteriores.



Si logramos formar en cultura ciudadana a la población para que sea responsable, será posible celebrar días festivos como estos en paz y con tranquilidad.