Cuidemos el MÍO

El vandalismo que afecta a por lo menos siete buses del MÍO diariamente es un ejemplo de la falta de cultura ciudadana en Cali.

En lo corrido del año 518 articulados han sido atacados, sus vidrios quebrados, las puertas dañadas o su carrocería.



Ello implica que los buses deban salir de circulación para ser reparados y, como consecuencia, se reduzca la flota dispuesta para prestar el servicio de transporte pública a los caleños.



Esto representa perdidas para los operadores por $ 250 millones anuales, lo que agrava la difícil situación económica por la que atraviesa el Sistema de transporte Masivo de la capital del Valle.



Queda así mismo en evidencia el escaso sentido de pertenencia hacia el MÍO, un servicio que es de todos y para todos.



Si bien, el Sistema presenta fallas y problemas que impiden que su funcionamiento sea el esperado por sus usuarios, el vandalismo no es la forma de expresar el descontento.



No hay justificación para quienes, con acciones violentas, atentan contra los bienes de la ciudad, por eso las autoridades deben aplicar correctivos ejemplarizantes para detener estos hechos.



Recuperar el MÍO no solo depende de sus directivos, es un trabajo mancomunado que requiere el apoyo de las autoridades y de los caleños.