Control fallido

La guerra del centavo protagonizada por las ambulancias en Cali no tiene fin, mientras los siniestros viales ocasionados por sus imprudencias, aumentan.



La semana pasada tres ambulancias colisionaron contra varios vehículos, entre ellos dos articulados del MÍO, cuando se dirigían a atender una emergencia, lo que se suma otros hechos similares registrados en lo corrido del 2023.



Las principales causas de la accidentalidad se asocian al incumplimiento de las normas de tránsito, como la invasión al carril exclusivo del MÍO, lo que está prohibido desde 2017, y el exceso de velocidad.



Hechos como estos demuestran que en Cali no ha sido posible regular las ambulancias, y que las medidas adoptadas son insuficientes.



Ni siquiera mediante la plataforma AmbulApp, que con el servicio de monitoreo por GPS permite a la Secretaría de Salud contactar a las ambulancias más cercanas para atender los accidentes de manera rápida y organizada, ha sido posible ponerles límites.



Si los controles no consiguen ordenar el servicio de las ambulancias en Cali, es imposible verificar cómo y bajo qué condiciones transitan por la ciudad y acabar con las irregularidades que se denuncian con frecuencia, hay que cambiar la estrategia.



Lo que no se puede permitir es que sigan causando accidentes, ocasionando daños y convirtiendo un servicio esencial en un negocio que atenta contra la integridad de los caleños.