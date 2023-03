Consecuencia del hacinamiento

Marzo 08, 2023 - 11:55 p. m.

2023-03-08

Editorial .

Son innumerables los intentos de fuga registrados en las estaciones de Policía de Cali, la mayoría propiciados por el hacinamiento del 1950 % que presentan estos lugares, que no deberían ser de reclusión permanente.



El jueves en el centro de detención transitoria de la Policía en San Nicolás, que reúne a 517 reclusos, un grupo de ellos intentó huir, pasando por los tejados de las viviendas aledañas; las autoridades controlaron la situación recapturando a 15 personas, pero ocho se fugaron.



Esta sería la tercera vez que se presenta un intento de fuga, según han denunciado los vecinos, lo que constituye un problema de seguridad que atenta contra su tranquilidad.



Para evidenciar los problemas que conlleva el hacinamiento, entre ellos las repercusiones en la salud de los reclusos, las malas condiciones de salubridad y las deficiencias en la alimentación en estos lugares, El País publicó hace dos semanas un relato sobre la crítica situación de los detenidos en las estaciones de policía.



Se requieren 120 uniformados en cada turno, dedicados a vigilar a las 2000 personas que se encuentran recluidas, pese a que no son funciones de la Fuerza Pública, mientras la ciudadanía reclama más operativos de control y acompañamiento en las calles.



Las estaciones de Policía no son lugares permanentes de detención, por ello hay que exigir a la Justicia, al Inpec y a la Nación que dé solución rápida y factible a lo que se volvió un problema para la sociedad.