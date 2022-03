Con responsabilidad 

Marzo 01, 2022 - 11:55 p. m.

2022-03-01

El 70,4% de los caleños ya tiene el esquema completo de vacunación contra el Covid-19, por ello a partir de hoy se flexibiliza en la ciudad el uso del tapabocas en espacios abiertos, acogiéndose así a las disposiciones del Gobierno Nacional.



Que se dé ese permiso no significa el abandono de las medidas de protección y bioseguridad vigentes hasta ahora y necesarias mientras la pandemia persista.



El tapabocas será obligatorio en lugares cerrados como restaurantes, bares, cines, supermercados y centros comerciales, así como en escenarios donde se presenten aglomeraciones.



Lo deberán mantener aún en espacios públicos las personas que presenten síntomas de resfriado o problemas respiratorios, tengan comorbilidades o no se hayan vacunado.



Y se debe continuar con disposiciones como guardar una distancia prudente, el lavado constante de las manos o en su defecto el uso de alcohol.



Es importante en todo caso que Cali siga con el plan de vacunación en los megacentros y llegue de forma directa a aquellos ciudadanos que aún faltan por recibir las dosis completas de inmunización.



Así mismo hay que estar alerta ante el surgimiento de nuevas cepas del virus que lleven al recrudecimiento de los contagios.



Del comportamiento y responsabilidad de los caleños depende que la flexibilización se mantenga y la ciudad no se enfrente a una nueva emergencia por el Covid-19.