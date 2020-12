Comida por votos

“El que no vota, no come”. La lapidaria sentencia fue proclamada por Diosdado Cabello, segundo al mando de la tiranía que impone en Venezuela.



En un país donde la capacidad adquisitiva de los ciudadanos se destruye a diario, donde un dólar cuesta ya más de un millón de bolívares, un kilo de carne vale tres dólares y el salario mínimo equivale a un dólar, esa sentencia es casi una declaración de muerte para quien se atreva a no participar en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo.



Así pretende el chavismo mostrar una votación caudalosa por sus candidatos en unas elecciones en las cuales no participa gran parte de la oposición.



Y el régimen encabezado por Nicolás Maduro, los militares que lo acompañan y el gobierno cubano que lo respalda, muestran su desprecio por los venezolanos a quienes extorsiona en forma vulgar.



Conocedores de que la mitad del país sólo recibe las raciones cada vez más raquíticas de las Clap que enriquecen a personajes como el colombiano Álex Saab, las usan para chantajear a sus compatriotas, tratando de darle legitimidad a su dictadura.



La otra porción importante de votos la pondrá el fraude que, ya se sabe, cometerá el Consejo Electoral del bolsillo de Maduro y sus secuaces.

Votos a cambio de comida es la consigna con la cual pretenden obligar a un país a participar en una farsa para perpetuar el control absoluto de Venezuela.