¡Clasificadas!

Marzo 20, 2022 - 11:55 p. m.

La participación de la Selección Colombia Sub 17 del fútbol femenino en el campeonato Sudamericano realizado en Uruguay fue notable.



Anotaron 20 goles, apenas recibieron 2 en contra, se mantuvieron invictas hasta la final y cayeron por la mínima diferencia ante Brasil, en un partido en el que dominaron de principio a fin y en el que todo el tiempo estuvieron con la opción de triunfo.



Con el subcampeonato ya definido y el cupo asegurado con anticipación para el Mundial Sub 17, que se jugará en el mes de octubre en la India, las futbolistas colombianas demostraron por qué están entre las mejores del continente.



Es la quinta vez que clasifican a una Copa Mundo que comenzó a disputarse en el 2008, y en la que esperan en esta versión tener su mejor presentación.



Colombia cuenta con jugadoras reconocidas como la caleña Linda Caicedo, quien fue clave en los triunfos obtenidos en seis de los siete partidos disputados por la Selección en Uruguay.



Si bien no tuvo suerte a la hora de anotar, se convirtió en la figura del encuentro final contra Brasil, el sábado anterior.



De la mano de su director técnico Carlos Paniagua, comienza ahora la preparación de las jóvenes futbolistas para el Mundial de la India, donde los colombianos, orgullosos de su Selección femenina, seguirán acompañándolas.