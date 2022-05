Cárceles, huecos negros

Mayo 11, 2022 - 11:55 p. m.

2022-05-11

Por:

Editorial .

El enfrentamiento entre bandos delincuenciales que dejó 43 reclusos muertos en la cárcel Santo Domingo de los Tsachillas, en Ecuador, es la sexta matanza que se presenta en el último año dentro de un penal del vecino país, con un saldo hasta ahora de 364 víctimas mortales.



Lo ocurrido en esa nación no es un fenómeno exclusivo; se repite cada vez más en las cárceles de América Latina, Colombia incluida.



Los problemas son similares: el hacinamiento que se convierte en el germen para los desmanes y la creación de Estados paralelos, manejados por organizaciones criminales que deciden la suerte de miles de presos.



Al otro lado está la corrupción, que se genera por no tener políticas carcelarias que piensen en el papel social que les corresponde cumplir a las instituciones penitenciarias, no permitan tener funcionarios mal pagos y obliguen a tomar las decisiones para acabar con las condiciones infrahumanas.



Así, la situación de las cárceles se convierte en un círculo vicioso que provoca motines mortales, fuga de presos o es carta blanca para los excesos, si hay con qué pagarlos.



Por ello los centros de reclusión de Colombia, Ecuador, México, El Salvador y tantas otras naciones latinoamericanas, son huecos negros, en los que la autoridad es remplazada por Estados paralelos.



Y donde se olvidó que la principal función, además de castigar a quienes cometen delitos, es ayudar a su resocialización al regresar a la libertad.