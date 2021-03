¿Bala perdida?

Marzo 01, 2021

No hay ninguna forma de explicar que una niña de un año de edad reciba un disparo en la cabeza, dizque una ‘bala perdida’, y se debata entre la vida y la muerte.



Lo ocurrido en el barrio Doce de Octubre, en el oriente de Cali, no fue un accidente, ni mucho menos se puede justificar como un disparo inocente sin intención de causar daño en medio de una pelea entre barras bravas del fútbol local.



Según las informaciones conocidas, por un graffiti que algunos pretendía borrar, un grupo de seguidores del Deportivo Cali y otro del América se enfrentaron en un parque del sector donde se encontraba la menor de edad con sus familiares.



Frente a un hecho como ese es imposible que la sociedad caleña no reaccione.



Ni se puede aceptar que se cometan actos de barbarie a nombre de cualquier equipo de fútbol.



Lo que sucedió el sábado, como lo que ocurre cada vez que se presentan enfrentamientos entre supuestos hinchas, son actos violentos que tienen que ser castigados como corresponde a las conductas criminales.



Allí tienen que actuar la Policía, las autoridades locales y la Justicia, encontrando a los responsables y sancionado el ataque a la niña.



No puede ser que una vida se llegue a perder por hechos que no son ni mucho menos de emulación deportiva si no que reflejan la peor forma de violencia, y son ejemplo de las conductas antisociales que destruyen la convivencia.

