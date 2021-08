Agosto 19, 2021 - 11:55 p. m.

2021-08-19

Por:

Editorial .

Independiente de su origen, en Colombia toda persona tiene derechos y atributos y bajo ningún aspecto se le puede discriminar por su pasaporte.



Por ello la propuesta de Claudia López, alcaldesa de Bogotá, de crear un comando especial en el que participen migración Colombia y la Fuerza Pública para perseguir a los extranjeros que cometan delitos en el territorio nacional no tiene razón de ser.



Este es un país que ha abierto sus puertas y da refugio a los miles de venezolanos que huyen de su país, en su inmensa mayoría personas que no están aquí porque quieren si no por las circunstancias en las que ha caído su patria, víctima del totalitarismo que desconoce sus derechos.



Y por el hecho de que unos cuantos cometan fechorías no se puede iniciar una cacería de brujas que comprometa al Estado.



Por supuesto hay que perseguir, judicializar y castigar a los delincuentes y criminales, cualquiera que sea su nacionalidad, pero esas decisiones nada tienen que ver con lo que la Alcaldesa de Bogotá propone.



Ninguna autoridad colombiana, incluidos los alcaldes, puede tomar medidas que estigmaticen a las personas por su origen.



Marcar y señalar a quienes son venezolanos por lo que hacen unos pocos, es fomentar el rechazo o el odio a aquellos que han buscado refugio y que Colombia ha acogido.