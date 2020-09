Amor y amistad no es violencia

Septiembre 18, 2020 - 11:55 p. m. 2020-09-18 Por: Editorial .

Este fin de semana en que se celebra el día de Amor y Amistad es también el primero en que se autoriza la venta de licor en establecimientos públicos después de siete meses de confinamiento y restricciones por el Covid-19.



Si a ello se suma que es una de las fechas con mayores estadísticas de violencia en Cali y que la ciudad lleva varios fines de semana contabilizando hasta 20 asesinatos, hay motivos para preocuparse.



Por ello es necesario hacer un llamado para evitar que se repitan las tragedias de cada año, y que a ellas se sumen las que pueden ocasionar un crecimiento en los contagios por el coronavirus si no se toman las precauciones individuales y se respetan los protocolos vigentes.



A los caleños hay que insistirles que estos son días para celebrar con alegría y tranquilidad, que recuerden que a más consumo de licor hay más casos de intolerancia y más actos violentos.



Las autoridades saben cuál es el panorama hoy de la ciudad así como lo que sucede en fechas como ésta, por eso deben realizar los controles que se requieran para garantizar la tranquilidad y brindar la seguridad que esperan los caleños.



Que no se repitan las 15 muertes violentas de hace un año ni los ciudadanos se expongan a tragedias por no tener un buen comportamiento.



Y que la libertad que ahora se da para reunirse y consumir licor no signifique poner a la ciudad en un mayor riesgo de contagio por el covid.