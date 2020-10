¡Al fin!

Octubre 01, 2020 - 11:55 p. m. 2020-10-01 Por: Editorial .

La construcción de la Troncal de Oriente debió ser la primera obra del Sistema de Transporte Masivo en realizarse.



No solo porque es la vía más rápida para que el MÍO conecte a la ciudad de sur a norte; también porque atraviesa la zona más poblada de Cali,

donde vive la mitad de sus habitantes y quienes más necesitan un transporte público ágil y oportuno.



Debieron pasar once años antes de que se comenzara a hacer la Troncal y faltan aún tres o cuatro más para verla finalizada y en pleno funcionamiento.



Hay que reconocer que, aunque tarde, el inicio de las obras es importante así como tener garantizada la financiación de las dos primeras etapas gracias al convenio Conpes firmado entre el Municipio y la Nación.



Ahora hay que pedir que también se aseguren los recursos financieros para la tercera etapa, un propósito en el que se debe comprometer el Gobierno Nacional, más en momentos como el actual, que ha debilitado las arcas locales.



Con la Troncal de Oriente se comenzará a resolver uno de los grandes obstáculos que ha tenido el MÍO, el de no estar en los sitios donde más usuarios hay en Cali y donde mas se necesita.



Del cumplimiento en las obras dependerá que entre en funcionamiento en los plazos establecidos y que se le entregue a Cali un sistema de transporte más eficiente, que atienda la demanda donde más se requiere.