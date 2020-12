A tiempo para regalar sonrisas

Diciembre 20, 2020 - 11:55 p. m. 2020-12-20 Por: Editorial .

En este tiempo de alegría y solidaridad, es posible brindarles una sonrisa a 2750 niños de Cali y del Valle que tanto la necesitan.



A ellos, menores entre 4 y 14 años de edad que viven en zonas vulnerables de la capital y de cinco municipios del Valle, está dirigida la campaña ‘Un regalo, una sonrisa’, que lidera desde hace 20 años el diario El País, en unión de la Cruz Roja, el Noticiero 90 Minutos, Blu Radio y almacenes La 14.



Hay tiempo hasta el 24 de diciembre para que quienes deseen acompañar esta iniciativa puedan hacer sus donaciones, ya sean juguetes nuevos no bélicos o aportes en dinero para que se puedan comprar más presentes y llevar kits de alimentos a las familias.



La otra forma de participar es donando sangre en el Hemocentro de la Cruz Roja del Valle, ya que por cada persona que atienda este llamado, se entregará un presente navideño para un niño.



La recolección de regalos se hará hasta el próximo jueves en la sede de la Cruz Roja ubicada en el barrio San Fernando, en la oficina principal de El País en la Carrera 2 # 24 – 46, y en las sucursales del periódico en los centros comerciales Cosmocentro, Chipichape, Único y Unicentro.



Las donaciones en efectivo se pueden realizar en la cuenta corriente del Banco de Occidente No. 001-00693-1 y en la cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 0165 -0067-2338.



Que esta sea una Navidad muy feliz para esos 2750 niños y niñas, quienes esperan recibir las muestras de cariño y solidaridad de los vallecaucanos de buen corazón.