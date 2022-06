A cuidar el MÍO

Junio 28, 2022 - 11:55 p. m.

2022-06-28

Algo grave pasa en una ciudad donde en un periodo de seis meses se ha atacado 1080 veces a su sistema de transporte masivo.



Ese es el número de actos de vandalismo y agresiones cometidas contra el MÍO en lo corrido de este 2022.



No hay día en que al Masivo de Occidente no le tiren piedras, le rompan los vidrios, ataquen con machetes o cuchillos a sus conductores o sus pasajeros sean víctimas de los antisociales.



Y hay zonas de la ciudad donde son más frecuentes, como el sector de la estación Andrés Sanín, el Centro, las comunas 3 y 9 así como la Carrera 15.



Lo más grave es que son pocos los agresores capturados y judicializados, lo que parece dar licencia a que los casos se sucedan con más frecuencia.



Los daños ocasionados al MÍO superan los $2700 millones, costos muy altos en medio de la crisis que vive el sistema y que deben ser asumidos por los concesionarios o por Metrocali, no por los responsables de los actos vandálicos, como debería ser.



A las autoridades hay que insistirles en que se debe proteger al MÍO, encontrar a quienes promueven los ataques a sus buses y que respondan ante la Justicia.



Como parte de la cultura ciudadana y del sentido de pertenencia que debe primar, también hay que pedirles a los caleños que ayuden a cuidar el sistema de transporte local, que es de todos y para todos.