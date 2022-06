El fin de la emergencia

Veintisiete meses y dieciocho días después de ser declarada, hoy llega a su fin la emergencia sanitaria en Colombia. Quiere decir que la pandemia del Covid-19 está superada en el país, a partir de ahora será tratada como una enfermedad contagiosa más y ya no aplican las medidas excepcionales que permitieron responder en su momento a los desafíos que significó en cuanto a salud, economía y riesgos sociales.



Como lo han repetido el Ministro de Salud así como las autoridades locales y regionales, levantar la emergencia no significa que el covid se haya ido. Quiere decir que si bien el virus que ocasionó hasta la fecha 6,15 millones muertos en el mundo, de los cuales 140 mil en nuestro país, llegó para quedarse, ya no representa la misma amenaza para la vida de los colombianos como sucedió entre marzo del 2020 y los primeros meses de este 2022.



Es también el reconocimiento de que las disposiciones adoptadas fueron, además de necesarias, efectivas. Uno a uno se cumplieron sus objetivos, desde el confinamiento absoluto y obligatorio de los primeros tres meses, mientras se tomaban las decisiones pertinentes frente a un enemigo hasta ese momento desconocido, pasando por el intenso programa de vacunación que en apenas un año permitió inmunizar con el esquema completo al 71% de la población nacional ,y las decisiones económicas que incluyeron subsidios y alivios financieros dirigidos en especial a la población más vulnerable y a quienes vieron afectados sus ingresos.



Desde el año anterior, cuando se concretó el plan de vacunación, poco a poco la normalidad regresó a los diversos sectores de la sociedad, los negocios abrieron de manera paulatina, los estudiantes pasaron de la virtualidad a la presencialidad y en general la cotidianidad se retomó, con el beneficio que significó para la estabilización de la economía.

Ahora, las medidas serán diferentes y la responsabilidad será ante todo individual para evitar que el virus vuelva a ser el enemigo mortal de la sociedad.



Con ello se deberá convivir de aquí en adelante porque el covid ya no se irá, pueden aparecer nuevas cepas, mutar como lo ha hecho hasta ahora, pero con la certeza de que los picos de la enfermedad serán mínimos comparados con los cinco o seis que se dieron en estos dos años. Así mismo los síntomas serán más leves gracias a la inmunidad conseguida con las vacunas y el número de fallecidos se reducirá a niveles ínfimos.



Para que así se mantenga, los colombianos deberán acatar las recomendaciones básicas: el lavado permanente de las manos, guardar las distancias sociales, usar tapabocas si aparecen señales de contagio y aislarse cuando este se confirme para evitar su propagación. El Gobierno Nacional deberá, como lo ha anunciado, consolidar sus planes de vacunación y ojalá llegar muy pronto a quienes aún no cuentan con el esquema completo, y tener una red de salud preparada para atender lo que a partir de ahora es una endemia, como lo es por ejemplo el dengue.



Con el fin de la emergencia sanitaria termina un largo, complejo y doloroso camino, que permitió aprendizajes importantes y mostró un país capaz de levantarse de las adversidades.