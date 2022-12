Diciembre 11, 2022 - 11:40 p. m.

2022-12-11

Por:

Víctor Diusabá Rojas

El Guaviare está a la orden, con todos sus atractivos que lo hacen uno de los más grandes tesoros naturales que existen en Colombia.



En su inmenso territorio abundan de tal manera los destinos que, si una semana se queda corta, dos son suficientes para apenas hacerse una idea de lo tanto que felizmente espera allí por uno.



Igual pasa en otros departamentos, comenzando por el Valle del Cauca y sus paraísos. Lo que pasa es que decidir entre un lugar y otro, sin que necesariamente sean excluyentes, pasa por el cedazo de eso que llamamos el imaginario popular.



Es ahí cuando surgen los estigmas. Los padece el Guaviare, como los han padecido el Pacífico y el Urabá, entre otros.



Tal manera de descalificar es una tragedia. Es tirar de manera irresponsable a un lado las posibilidades de comunidades sobre las que se desconoce todo. Es hacer un juicio absurdo y parcializado. Más allá de que allí hayan pasado e, incluso, sigan pasando cosas. De esas mismas que acontecen en los centros urbanos sin que nos parezcan tan horribles.



Sobre ello hay que hacer un mea culpa, el de nosotros, los periodistas, y los medios de comunicación. A veces, nos empeñamos en pescar en la subienda de la coyuntura noticiosa para, luego de visitas relámpago, marcharnos con el alma henchida de primicia. Por eso no es extraño que en Colombia se les mire como aquellos sitios remotos en manos de quién sabe quién.



Se equivocan. En el caso del Guaviare, pocos lugares tan tranquilos, seguros y, lo dicho, atractivos. Y pocos con tanta capacidad de los suyos para levantarse y seguir adelante.



Acaba de pasar, luego de la pandemia, que aquí tuvo peso específico.

¿Cuál? Luego de tanto martirio por el conflicto armado, en el que pasaron por aquí todas las pestes vestidas de grupos armados llegaron los resultados del Acuerdo de Paz de La Habana. Sí, efectivos.



Resultados que sería bueno no desconocer sin haberse siquiera asomado por municipios, veredas y corregimientos.



Fue así como en ese momento se puso en marcha el cumplimiento de un viejo sueño: hacer del Departamento una ruta de turismo, única en todo sentido.



Entonces, la carretera (excelente) que une a San José, la capital, con Villavicencio -y, por ende, con el centro del país- más las sillas de los vuelos, se quedaron cortas.



Era el campanazo de algo grande, pero vino el Covid-19 y todas las esperanzas amenazaron con una vuelta atrás.



Menos mal, los soñadores no se resignaron. Hoy, el turismo comunitario, en manos de gente joven, capaz y creativa, involucra de manera transversal a los más distintos sectores.



De ahí surge una oferta hecha con gran imaginación y, a la vez, máxima responsabilidad. Solo así, lo saben bien ellos, los guavireños, la gallina de los huevos de oro permitirá lo que quieren: una vida con mayor calidad y oportunidad para las distintas generaciones.



Así, entre ríos majestuosos y caños que enamoran; junto a delfines, aves multicolores sin fin y monos que viven a sus anchas; al lado de la flor nativa y los bosques que resisten a la deforestación; con el testimonio rupestre de Cerro Azul que nos mira a los ojos y desde una mesa de la gastronomía más ancha que uno pueda imaginarse o al calor de sus termales, el Guaviare sabe, como pocos, el valor de la paz y la reconciliación.



Esas y decenas de buenas, bonitas y baratas razones más, merecen una oportunidad. Como la merecen tantas regiones y gentes que abren sus puertas. Para que, por ejemplo, en este fin de año o más adelante, nos tomemos el trabajo de disfrutar de lo tanto que por dentro tiene la bendita tierra de este país.



***



Sobrero: A Julio César Polanía lo vamos a echar de menos, entre otros, los periodistas. Pero más, la reportería. Hasta siempre, Maestro.