Cumbre y suspenso

Junio 05, 2022 - 11:40 p. m.

2022-06-05

Víctor Diusabá Rojas

La IX Cumbre de las Américas, que empieza hoy en Los Ángeles, amenaza ser más que una simple carta de intenciones y la fotografía de cierre, juntos y no revueltos, con que se suelen cerrar este tipo de citas. Quizás por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos no parece tener el control absoluto de ese escenario.



Algo así era impensable hasta hace pocos años. Pero las cosas han cambiado mucho. Tanto en las entrañas del gigante y su proyección hacia América Latina, como del Río Grande hacia abajo.



Vale mirar las causas de ese nuevo panorama. Sobre eso hay un punto y aparte: el gobierno de Donald Trump. Por lo que fuera, desde el desconocimiento del valor mismo de los viejos vínculos de su país con la región hasta el poco interés que para él representábamos como mercado, el entonces amo y señor solo se preocupó por anteponer desprecio y barreras. Una de ellas, física y representativa, su propia versión de la cortina de hierro en la frontera con México.



Quién sabe si en esos cuatro años Estados Unidos perdió más que nosotros mismos. Digo, dentro del juego largo que siempre será el de la geopolítica. En concreto, nunca como antes, Rusia - esta Rusia de Putin - encontró tanto eco en América Latina. Asimismo, la República Popular de China avanzó de manera tan estratégica en el mundo de los negocios, su punta del iceberg con la que sabe llegar bien lejos.



Tal situación, ya suficientemente preocupante para los propios estadounidenses ajenos al embrujo autoritario y rapaz de Trump, anda más delicada ahora por los efectos de la guerra en Ucrania. Es decir, en medio de las vacas flacas que llegaron, más otras que se avecinan, está claro que es mejor con América Latina que sin ella.



Así lo ha entendido Joe Biden. Pero una cosa es que él lo entienda y otra es recuperar el tiempo y, sobre todo, el espacio perdido. Quizás han sido acertados sus esfuerzos por pactar con México unos puntos comunes que permitan abordar temas como la inmigración desatada y la bestia negra del narcotráfico. Igual, lo sabe Biden y lo sabemos en este lado del continente, las soluciones tardarán mucho en llegar.



Y la otra mitad de ese mapa también se mueve a velocidades que desconciertan. Sin tampoco tener muy claro el destino. Por ejemplo, el México de Andrés Manuel López Obrador anda a tumbos. López Obrador, quien va por la mitad de su mandato, deja más sombras que luces. Sin negar, eso sí, su ascendencia en Centroamérica, dentro de ese propósito que se trazó: ejercer un liderazgo latinoamericano.



La cumbre medirá también la capacidad de convocatoria que tiene el actual presidente de los mexicanos. Digamos que, por el momento, no le va mal. Porque tuvo eco su queja ante Biden por su decisión de no invitar a Los Ángeles a Cuba, Nicaragua y Venezuela. De Argentina, Bolivia y Chile, entre otros.



Y si, como podría suceder, algunos mandatarios, entre ellos el propio López Obrador no asisten y envían a sus cancilleres como cabeza de las delegaciones, la Cumbre se convertiría en un hecho de trascendencia por cuenta de otro tema: el de las ausencias. Además de que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, llevaría la vocería del sector que cuestiona la exclusión de ese triángulo, un bloque que haría pasar malas horas al anfitrión.



Alguien podría recordar allí mismo que ese Fernández no solo es presidente pro tempore de Celac, sino el mismo señor que días antes de la invasión de Rusia a Ucrania le prometió en persona a Vladimir Putin que las puertas de la Argentina, y con ellas las de América Latina, estaban abiertas a los intereses rusos.



Amanecerá en Los Ángeles y sabremos con qué proporciones entre desafío y corrección política está hecho un coctel con el que, muy probablemente, no todos levantarán la copa para brindar por el gusto de volverse a ver.



