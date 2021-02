Gracias, Diana Trujillo

Febrero 23, 2021 - 11:40 p. m. 2021-02-23 Por: Vicky Perea García

En medio de este tiempo extraño, de tanta incertidumbre, de indisciplina y de noticias atroces, es refrescante encontrarse con personajes como Diana Trujillo, la ingeniera caleña que lideró el programa de vuelo del Rover Perseverance a Marte.



No solo es el significado que tienen para la ciencia y la tecnología su trabajo y el de su equipo de la Nasa. Es ante todo por ser quien es como ser humano y por el ejemplo en que se convierte para las generaciones más jóvenes -niñas y niños por igual, en cualquier lugar del mundo-, por su esfuerzo, dedicación y perseverancia. ¡Ah!, y por ese optimismo con el que mira la vida.



Su historia se ha contado profusamente en las páginas de este diario y en medios de comunicación alrededor del planeta. Es la joven que con 17 años, recién graduada del colegio, sale de su Cali natal a buscar nuevos horizontes en los Estados Unidos, sin hablar inglés y con unos pocos dólares en el bolsillo. Trabaja en lo que encuentra, en el camino va aprendiendo el idioma y un día descubre que quiere ser científica, se propone entrar a la universidad donde se destaca como estudiante y no cesa en su empeño de ingresar a la agencia aeroespacial norteamericana.



Diana es hoy una reconocida y respetada ingeniera, que ha tenido el carácter recio primero para conseguir su deseo de ser parte de la Nasa y después para destacarse entre cientos de científicos con sueños como el suyo. No es fácil convertirse en líder de los equipos con los que ha trabajado por ejemplo en la creación de piezas tecnológicas para los vehículos enviados al espacio y para dirigir el vuelo del que acaba de llegar a Marte.



Ese trabajo es importantísimo para ir saliendo de ese profundo desconocimiento en que se encuentra la humanidad sobre el universo infinito que rodea a la Tierra y a la galaxia a la que pertenecemos. Para saber si hubo o hay vida más allá de nuestra atmósfera y para descubrir -que es hacia donde apunta hoy, así no se diga muy en voz alta, la carrera de conquista del espacio exterior-, si existe un planeta donde pueda llegar y vivir la raza humana o que al menos pueda adaptar a sus necesidades. Sí, a eso le tenemos que apostar con urgencia porque no hemos sabido cuidar esta casa grande en la que habitamos y no tenemos certeza de cuál va a ser nuestro futuro en ella.



Pero además de sus logros como científica, en Diana hay que destacar el empeño que ha puesto por acercar a los niños y jóvenes a ese mundo que se ve a veces tan lejano, decirles que pueden soñar alto y lejos, que las barreras son sobre todo mentales. Claro, no es fácil y menos para quienes crecen en países con tantas limitaciones en lo económico y en lo social, que se reflejan directamente en sus sistemas educativos paquidérmicos, donde la creatividad y la ciencia se relegan a los últimos lugares del conocimiento. Pero sí es posible.



También hay que reconocerle a la científica caleña el haber conseguido que por primera vez la Nasa hiciese una transmisión en un idioma diferente al inglés. Poder ver en televisión los preparativos y el arribo del Perseverance a Marte, narrados en español, con una de sus protagonistas como presentadora y con un hilo conductor en el que tuvieron cabida los niños y mujeres destacadas en diversos campos y desde varios lugares del planeta, fue un privilegio además de emocionante.



Por eso hay que agradecerle a Diana Trujillo, caleña como la que más, que sea ejemplo para todos y que por unas horas e incluso por unas cuantas semanas, nos esté dando un respiro refrescante de esa realidad que nos golpea a diario donde el protagonismo lo tienen los criminales, los falsos positivos, las muertes violentas, las vergonzosas bravuconadas de unos artistas que deberían dar ejemplo a la comunidad, la corrupción y la politiquería.



Ojalá desde las calles y los colegios de Cali salgan más y más Dianas Trujillo a quiénes admirar y agradecer.



Sigue en Twitter @Veperea