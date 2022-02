El buen ejemplo

Febrero 22, 2022 - 11:40 p. m.

2022-02-22

Por:

Vicky Perea García

De los paros y bloqueos que afectaron al Valle y a Cali en el 2021 quedó algo positivo: la certeza de que no podemos seguir indiferentes frente a las desigualdades sociales y económicas, que debemos escuchar a los jóvenes que reclaman pacíficamente más oportunidades, y que como comunidad debemos unirnos para buscar las soluciones que demanda la sociedad.



No. La vía no era la de los hechos, ni la de la violencia, ni la del vandalismo. Tampoco se necesitaba de un alcalde escondido, que en lugar de salir a imponer el orden, proteger a los ciudadanos y reconciliar a su ciudad, prefiriera justificar todo con el populista discurso de la lucha de clases o con la descalificación de quienes pedían detener ese conflicto que duró 60 días y ocasionó tantas fracturas sociales.



Por fortuna hubo quienes reconocieron que el peor enemigo de Cali y el Valle es la indiferencia, y comprendieron que había que trabajar unidos para superarla. Así nació Compromiso Valle, la iniciativa de ProPacífico a la que se han unido empresas grandes y pequeñas, organizaciones sociales y vallecaucanos a los que les importa su región. Con acciones concretas desde hace siete meses aportan a las soluciones, generan oportunidades, cierran brechas, y brindan esperanza.



Escuchar y entender han sido las claves. Escuchar los reclamos justos, entender los orígenes de la inconformidad y a partir de ahí diseñar planes de acción. Así es como desde mediados del año pasado se trabaja en programas para brindar seguridad alimentaria, generar empleo, apoyar la creación de emprendimientos, establecer programas culturales y deportivos, educar y formar líderes. Arrancar de las garras de la violencia y la delincuencia a niños y jóvenes en alto riesgo, y enseñar a las comunidades que los conflictos se pueden solucionar sin agresiones es otro propósito de Compromiso Valle.



No voy a enumerar los proyectos que hoy se desarrollan con éxito gracias a esta iniciativa. Pero sí quiero resaltar a las 90 empresas, 100 ciudadanos y decenas de organizaciones y fundaciones sociales involucradas que han hecho posible impactar positivamente a 30.000 vallecaucanos en ciudades como Cali, Buenaventura, Jamundí, Yumbo, Candelaria, Palmira, y Buga.



No faltará quienes critiquen y se queden superficialmente en que el número de beneficiados es mínimo frente a una población de casi cinco millones de habitantes. O que opinen que llegar apenas a 7 municipios de los 42 que tiene el departamento es una bicoca. Pero aquí lo importante es el ejemplo que nos están dando, a nosotros los ciudadanos del común y a un Estado incapaz de hacer lo que le corresponde: generar oportunidades y garantizar una vida digna y de calidad para todos.



Del reportaje que publicó el domingo pasado este diario sobre el trabajo que viene desarrollando Compromiso Valle y los logros que ha tenido, me quedo con la definición que hizo Jhonier Cuero, ‘Misterio’, un joven que hace parte de las barras bravas del América de Cali y es integrante de la Fundación un Distrito en Paz: “Es una forma de que todos, trabajando juntos, podamos acceder a mejores oportunidades… He visto buenos resultados cuando ambos lados ponen de su parte, es un acto de confianza en el otro y de hacer las cosas bien”.



Unión, atención, confianza, positivismo, solidaridad, reconciliación.

Oportunidades. De eso se trata Compromiso Valle, de eso se trata el sacar adelante a Cali y al Valle, de eso se trata construir una sociedad mejor, la que nos merecemos y la que todos esperamos.



***



Posdata. Alcalde Jorge Iván Ospina, ¿no le parece que los caleños le están enviando un mensaje claro cuando el 73% de ellos desaprueba su desempeño? Le quedan casi dos años de mandato -si es que no prospera la revocatoria en su contra- en los que puede enderezar el camino, entender que gobierna para todos y no para unos pocos, pensar en función de la ciudad y darle transparencia a su gestión.

​Sigue en Twitter @Veperea