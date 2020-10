Vaya contienda

Octubre 05, 2020 - 11:45 p. m. 2020-10-05 Por: Vanessa De La Torre Sanclemente

A tres semanas de las elecciones del país más importante del planeta, nadie puede tener certeza de lo que va a pasar.



Sí, Estados Unidos es, aunque sabemos que todos son importantes, el más relevante de este lado del mundo y sus elecciones son el evento político clave de este fin de año pandémico.



Y nadie sabe con certeza cómo afectará las elecciones el covid del Mandatario. Lo tuvo, seguro. Porque hay algunas cosas que salen de la Casa Blanca que pasan por interés nacional en un país en el que los intereses son tantos y tan nacionales. Entonces, mentir, incluso en los escenarios más mentirosos, tiene límites.



Trump tuvo -o tiene- covid. Y eso lo pone en una posición frágil ante él mismo por haber negado tantas veces las consecuencias del coronavirus.

Pero, también, lo pone en cierto pedestal porque aparentemente saldrá bien. Y, entonces, tendrá razón: no era tan grave aunque en su país hayan muerto 200 mil personas.



¡Uf! Vaya contienda.



El epicentro es el coronavirus del Presidente y no todo lo que hay en juego en una contienda de semejantes dimensiones. El Presidente logró, queriendo o no, ser el foco por su salud y no por sus propuestas. Finalmente sus propuestas las conocemos todos.



Pero Trump consiguió centrar el debate en torno a cómo su contagio afectará la campaña en estas tres semanas cruciales y no en lo que piensa o invita a pensar su contrincante Joe Biden.



Y termina Biden, con semejante recorrido, con esa historia de lucha por los derechos de los trabajadores y al lado del primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, como lo vimos en el debate: a la defensiva, enmarañado. Sin ser escuchado.



Estamos viendo un espectáculo que deja mucho por desear. Un candidato que no logra contar lo que propone y otro que no deja que el otro proponga.



La democracia implica escuchar. Oírnos todos. Escoger el mejor. Proponer y volver a escuchar.



El covid nos cambió a todos en algo. Cambió también la manera de hacer política y sin duda los resultados de las elecciones de Estados Unidos.



Sigue en Twitter @vanedelatorre