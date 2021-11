Vacunar a los niños

Noviembre 15, 2021 - 11:45 p. m.

2021-11-15

Por:

Vanessa De La Torre Sanclemente

La única vacuna que hay disponible en este momento en Colombia para niños de tres a once años es la Sinovac.



La vacuna es producida en China pero no está aprobada por la FDA (Federal Food Administration), la máxima autoridad en licencias médicas de Estados Unidos. Lo que causa, por supuesto, inquietud en los padres cuando debemos decidir si vacunar o no a nuestros hijos con Sinovac.



Hice la tarea: revisé las cifras, leí las publicaciones serias, hablé con especialistas y, finalmente, vacuné a mis hijas con Sinovac.



Yo también, como muchos, estaba dubitativa e inquieta. Hubiera preferido una vacuna aprobada por la FDA pero para eso toca salir del país, algo que en este momento no voy a hacer.



La otra opción era, entonces, esperar. Y confiar. Los niños han sido hasta ahora los menos afectados por el covid.



Del Ministerio de Salud me dijeron que por ahora no llegará Pfizer ni otra vacuna para niños, algo que por supuesto puede cambiar.



Y he sabido de algunos casos de covid fuerte en niños recientemente en Colombia. Gripa muy dura. Además, los expertos coinciden en que al no estar vacunados, los menores son los nuevos más vulnerables.



Sinovac es una vacuna ampliamente probada en menores a la cual la prestigiosa revista The Lancet le ha dedicado múltiples artículos con la misma conclusión: es segura. Es la vacuna que han usado en China, Chile, Ecuador, Indonesia y Camboya.



A mis hijas de siete y nueve años de edad las acabamos de vacunar con Sinovac, sin contratiempos. Un alivio profundo y otra esperanza: seguir sumando puntos para terminar esta pandemia que nos atropelló hace año y medio.



El covid ha sido abrumador especialmente para los niños: les cambió el mundo. Por eso, por protegerlos, por ayudarlos a sentir menos vulnerables, por evitarnos el susto de un contagio en los que más amamos, es un gran respiro poderlos vacunar.



