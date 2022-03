Marzo 21, 2022 - 11:45 p. m.

Vanessa De La Torre Sanclemente

Le quiero dedicar esta columna a un hombre enorme como el mundo no veía hace años; un hombre que entendió su rol, que le dijo no, gracias, a Estados Unidos cuando le propusieron salir corriendo de su país, como han hecho tantos, para salvarse. Volodimir Zelenski, el presidente de Ucrania. ¡Qué personaje!



Tiene 44 años, una esposa divina y dos hijos que están escondidos con su mamá nadie sabe dónde. Zelenski entendió desde el primer bombardeo infame de Putin, que su fortaleza era la de su pueblo y se la jugó por el papel de su vida.



Pasó de ser un reconocido actor de televisión a convertirse en el mandatario de un país que no pretendía figurar en la esfera global contemporánea. Jamás imaginó que sus decisiones cambiarían la historia. Pero cuando le pusieron el reto, lo entendió a velocidades increíbles y su determinación ha contagiado a su pueblo.



Aquí me quedo, aquí estoy, ha dicho una y otra vez, desde algún lugar de Ucrania, y esas apariciones en videos, con mensajes inspiradores; esas llamadas a los otros mandatarios pidiendo ayuda, esa mirada triste, con su camiseta verde, con sus ministros cerca, con la voz determinante, suave y contundente, toda esa inspiración en medio del estallido de las bombas, le ha entrado a los ucranianos en el corazón. Y ha hecho eco en un mundo carente de ídolos contemporáneos.



Con la batuta inesperada de un presidente que se volvió de hierro en horas, los ucranianos llevan ya casi tres semanas haciéndole una resistencia heroica a uno de los ejércitos más poderosos del planeta.

Putin no ha podido tomarse Kiev, la capital, y la tendrá que destruir, porque los ucranianos le creyeron a su presidente y han hecho una resistencia civil inédita. Ucrania, así pierda, ya ganó esta guerra y la decrepitud y el desprestigio que se posan sobre Putin son irremediables.

Zelenski es una gran lección para los políticos que se están jugando la presidencia de Colombia.



A ver si Fico, Fajardo o Petro nos muestran un ápice de la grandeza de Zelenski en medio de este escándalo absurdo y preocupante de la Registraduría. A ver si logran anteponer las necesidades de esta nación tan rota, a sus deseos personales de poder. Es tiempo de grandeza.