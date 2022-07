Julio 11, 2022 - 11:45 p. m.

2022-07-11

Por:

Vanessa De La Torre Sanclemente

Ansiedad no es lo mismo que angustia. Angustia es la palabra que mejor describe esa sensación rarísima de algo que uno no sabe qué es pero que lo mortifica incansablemente. La ansiedad se parece, pero tiene unos elementos emocionales distintos, y es -tengo la sensación- el mal de nuestros días.



Basta intimidar un poco más de lo usual con los amigos de siempre para confirmar que hay una crisis emocional generalizada parada en la puerta de nuestras casas. Jóvenes, niños, adultos, ni la edad ni la condición socioeconómica, ni el trabajo, ni la familia excluyen las posibilidades de que una persona sufra una crisis emocional en estos tiempos.



En realidad, no es algo nuevo, las crisis emocionales son tan antiguas como la humanidad misma; pero la pandemia, la guerra, la incertidumbre, el estrés, el encierro, el miedo, la inflación y todas esas circunstancias de la vida contemporánea, han incrementado la crisis de salud mental en el planeta entero.



Clave detectar a tiempo, seguir tratamientos serios y -si el especialista lo indica- acudir a la medicación. Pocas sensaciones tan incapacitantes como el miedo al miedo y la ansiedad.



La gran escritora Rosa Montero acaba de publicar un libro fabuloso: ‘El riesgo de estar cuerda’. En él, hace una revisión histórica de los casos de personas muy reconocidas y geniales con crisis de salud mental.

Ella lo llama “cableado”. El cerebro está compuesto de conexiones complejísimas por donde viajan las emociones y la ‘cordura’. Esas conexiones a veces se alteran.



La mente es muy compleja. La investigación de Montero indica que ese cableado falloso es característico, especialmente, de personas altamente creativas cuyo cerebro básicamente no se detiene. Y sí, el ambiente es clave: el mundo que nos rodea es determinante en nuestra salud mental.



Y, bueno, no es un secreto que nuestro tiempo y nuestro mundo están inquietantes. Este es el tiempo de los retos, de la postpandemia y de una gran crisis global de salud mental que no podemos esconder.



Evitar, prevenir, tratar y curar comienza por hablar tranquilamente del tema para desmitificar una condición que innegablemente nos ronda.

Mi invitación es a quitarle el tabú. Nadie con una crisis de salud mental actualmente, está solo.