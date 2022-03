¿Por quién votar?

Marzo 07, 2022 - 11:45 p. m.

2022-03-07

Por:

Vanessa De La Torre Sanclemente

Escucho, con gran preocupación, a quienes dicen que las elecciones de este domingo no son tan importantes porque de ahí saldrán candidatos que se disputarán -esos sí- la verdadera contienda presidencial. Quiero ser contundente: las elecciones de este domingo son tan o más importantes que la primera vuelta.



Primero, porque se escoge el Congreso. Y en la contienda presidencial está en juego un nuevo modelo de país con una izquierda que como nunca antes tiene posibilidades de ganar bajo la batuta de Gustavo Petro. Con Petro o sin él, el Congreso venidero será el encargado de decirle sí o no a lo que el Presidente proponga. De aplaudir o contener.



Y Petro, con un modelo económico, pensional, tributario, arancelario y de salud -entre otras- distinto a los que conocemos, tiene posibilidades altas de llegar a la Casa de Nariño, incluso en primera vuelta.



La ecuación es así: si en la Coalición de la Esperanza gana Sergio Fajardo, seguramente el dueño del Partido Liberal, César Gaviria, se irá con Petro para contener un triunfo eventual de Fajardo, con quien tiene una profunda enemistad. Eso le sumaría los votos liberales -hoy divididos entre Alejandro Gaviria, Char y la incertidumbre- a Petro. Lo acercaría a un triunfo inmediato. Si en esa coalición gana Alejandro Gaviria, las alianzas con los liberales serían más viables y de pasar a una segunda vuelta, a Petro se le podría enredar la pita contra Alejandro Gaviria. Pero a juzgar por las encuestas, esa coalición es de Fajardo. De todas formas, Juan Manuel Galán -de la misma coalición- es un rival importante y la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.



En el Equipo por Colombia las cosas son menos claras: Fico Gutiérrez tiene el apoyo de gran parte del uribismo que se ha decantado por él y no por Zuluaga. No nos sorprendamos si el actual candidato del Centro Democrático se retira de la contienda. Igual que Íngrid Betancourt. Fico no incomoda al centro y es aplaudido por gran parte de la derecha. Tiene con qué ganar la coalición del Equipo por Colombia. Pero Álex Char también y la maquinaria caribeña no se mide en las encuestas. Lo mismo aplica para David Barguil que tiene la infraestructura del Partido Conservador y esos ¡sí que votan juiciosos!



Esta coalición es una contienda más inesperada de la que puede salir un rival que de llegar a segunda vuelta, ¿le ganaría a Gustavo Petro? La pregunta del millón.



Entonces, si hay segunda vuelta -que seguramente habrá- será de Petro contra Rodolfo Hernández, Fajardo, Fico o Char. Y de nuevo, el Congreso, con cualquiera de estos eventuales presidentes, tiene todo por decidir, desde una nueva reforma tributaria hasta una constituyente que permita reelecciones indefinidas del mandatario de turno. Y, entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿Por senadores probadamente corruptos a los que no les importe dar su voto con tal de un par de puestos y unos millones? ¿O votamos por alguno de los muchos candidatos que hay -en todos los partidos- honestos y trabajadores, con ganas de mejorar, de verdad, el país?



Colombia siempre está en un momento complejo pero con la pobreza desbordada post pandemia y la inconformidad social de los paros; la tensión global de ucrania que podría desencadenar en una crisis económica global, y el odio arraigado que en esta contienda -tan carente de propuestas y tan llena de recelos- se ha sembrado en el país, necesitamos gente que una, proponga y haga. Que nos empuje al futuro.



Hay que votar, en serio, y no solamente por el candidato presidencial que nos guste.



​ Sigue en Twitter @vanedelatorre