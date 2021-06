Más Gobierno, por favor

Junio 14, 2021 - 11:45 p. m.

2021-06-14

Por:

Vanessa De La Torre Sanclemente

La imagen de tantos bailando salsa el fin de semana, encerrados y sudorosos es abrumadora. Miedosa. Difícil de entender: en medio del horror, llega la apertura. Como si estuviéramos mejor que -por ejemplo- Chile, que con casi el 50% de su población vacunada acaba de cerrar el país porque el covid se le volvió a salir de control.



Es una nueva apuesta: abrir las ciudades que fueron cerradas a rajatabla por la pandemia. Es un momento paradójico: las UCI están reventadas, el oxígeno escasea, hay más muertos que nunca antes en este horror; hay más contagios, y desde todos los rincones del país el personal de salud ruega prudencia. Una decisión difícil de entender que parece planteada desde otra óptica: Centenares de jóvenes salen tardes y noches desde el 28 de abril a protestar y los diálogos con ellos han sido tan inocuos que el vandalismo ha empañado los móviles legítimos de quienes decidieron jugársela toda para cambiar sus destinos.



La protesta en Cali desmoronó su legitimidad ante los bloqueos, la inflación, las ambulancias que no pasan, los que atracan, los que montan retenes ilegales. El despelote. Y el Alcalde con sus propuestas tan volátiles y su evidente incapacidad para liderar los destinos de esta Cali abrumada, incierta, desfigurada, solo deja inquietudes y una estela de insatisfacciones a todo nivel. Nadie está a gusto en Cali. Qué dolor.



Pero volvamos al tema de la apertura: con todo cerrado, las manifestaciones se convirtieron en los nuevos espacios de cerveza y saludo en tiempos en los que el baile y los amores efímeros quedaron prohibidos.



Las nuevas medidas le apuestan, entonces, a que el regreso a los bares desmotive la aglomeración semanal. Qué angustia. Ojalá no se salga más de control el virus que está ya descontrolado y ojalá llegue todo eso por lo que el país se detuvo seis semanas: más educación y más oportunidades para los jóvenes y los siempre ignorados. Ya con maestros vacunados, el regreso a la aulas debe ser masivo. No puede ser que Fecode respalde marchas multitudinarias mientras miles de niños y niñas siguen en la educación virtual que con todo y tantos esfuerzos es insuficiente.



Por favor: menos politiquería, más ejecución, no más anarquía, niños al colegio y decisiones reales. De lo contrario el estallido social cocinado solo será aplazado y todos queremos volvernos a sentir en la ciudad que amamos y que nos cuida.

​ Sigue en Twitter @vanedelatorre