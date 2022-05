Mayo 02, 2022 - 11:45 p. m.

2022-05-02

Vanessa De La Torre Sanclemente

Mis hijas no conocían la vida sin Ete, nuestra perrita. Raquel, la mayor, tenía seis o siete meses de edad cuando la llevamos a conocerla y le puso el nombre llamándola: “Ete, Ete perrito”, decía en su lenguaje casi indescifrable. Cuando Carlota, la menor, nació, ya Ete existía.



Mis hijas aprendieron a gatear para perseguirla y a hablar para llamarla. Fue su compañera infalible durante nueve espléndidos años.

Aprendieron que las mascotas necesitan atención, cuidados, disciplina y mucho amor. Aprendieron de apegos, cuidados, todo eso que es tan indispensable en la vida.



Ahora, tristemente, con la partida de Ete, Raquel y Carlota están aprendiendo que la muerte es implacable y que la tristeza existe. Nuestra perrita murió atropellada por un carro el pasado 27 de abril. Estaba en el parque, como siempre, y -como nunca- salió corriendo despavorida detrás de un perro. Pasó un carro con exceso de velocidad en una zona residencial y el golpe fue irremediable.



Es tan triste la partida de una mascota que no es absurdo evitarlo dejando de tenerlas. Pero es tanto lo que enseñan y tan maravillosa su presencia que siempre le apostaré a un perrito en casa. O dos. O tres.



Quería escribir una columna sobre el momento político del país, sobre la torpe campaña que hicieron los del Centro que hoy los tiene casi por fuera del juego; sobre el país impredecible en el que Rodolfo Hernández le gana a Fajardo en las encuestas; sobre el candidato que sin haber ganado ya dice que se quiere quedar, sobre el país que nos estamos jugando y sobre los temores y certezas del que podría venir.



Pero no. Me puse muy, muy triste con la muerte de Ete y por eso le dedico, entre otras, esta columna.



Chao mi Ete irremplazable, gracias por habernos llenado la vida de tu magia infinita y tu presencia imborrable. Fuiste la mejor compañera. Te extraño todos los días.



