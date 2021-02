Dante, 700 años

Febrero 10, 2021 - 11:55 p. m. 2021-02-10 Por: Santiago Gamboa

Comparto un detalle ínfimo con Dante Alighieri y es el haber nacido en el año 65 del siglo anterior. Por eso me admira que con apenas 35 años, en su cambio de siglo (año 1300), comenzara el increíble trabajo de observar y juzgar poéticamente su propio mundo, concibiendo este extensísimo poema río o poema océano que dialoga con la más alta poesía que él conoció, es decir con Homero y Virgilio, con Horacio y Ovidio, que siendo poetas construyeron un mundo tan vasto como el real y una arquitectura humana y social tan compleja que podía suplantar la verdadera y, por supuesto, explicarla.



La intención de este joven de Florencia da vértigo: explicar en verso la totalidad del mundo y la cultura, tomando como eje la escatología cristiana, de un lado, y el mito griego del descenso al Hades, por otro, en donde el Infierno es una especie de gruta / abismo en forma de cono invertido cuyo vértice está en el centro de la Tierra. En los círculos descendentes yacen los condenados por categorías y de acuerdo a sus culpas.



Es también, ante todo, la narración de un viaje. El viaje de un joven en crisis, en la mitad del camino de la vida. ¿Qué necesita un poeta en crisis? Emprender ese viaje y encontrar a un amigo. El viaje y la amistad. ¿Y qué mejor amigo para un poeta que su maestro más admirado? Para el joven Dante (no era aún el Dante de hoy) el sueño de la amistad lo lleva a imaginar lo más grande e incluso lo más improbable: Virgilio. Como si un escritor de 35 años soñara un viaje de la mano de Shakespeare o de San Juan de la Cruz. Como si un joven poeta colombiano de hoy convocara a José Asunción Silva como guía por las catacumbas infernales y el purgatorio de Bogotá.



Desde el punto de vista de la religión, el Infierno es la representación del hombre expulsado del paraíso. El Paraíso es lo que perdimos, pero nos queda el Infierno, que es la vida real. El mundo en que vivimos y en el que somos, a la vez, transitoriamente felices y desdichados, ejemplares e inmorales, inocentes y culpables, virtuosos y libertinos, prudentes y desenfrenados. La vida es así y Dante la dibujó en versos que todavía hoy, 700 años después, son la mejor radiografía de la condición humana, de todo aquello que es esencial y que no cambia a pesar del avance de la historia y los progresos de la técnica.



Seguimos siendo esos pobres y humildes seres que anhelan la protección y el amor, que tienen miedo y con frecuencia necesitan alivio. Por eso, detrás del marco religioso, la Comedia, y sobre todo el Infierno, es un gran canto humanista, escrito en el idioma de las calles, el incipiente italiano, y no en el cultísimo latín de los salones. Es la vida real en su lengua real, y su protagonista es el hombre sin atributos, acompañado por las diferentes metamorfosis artísticas o poéticas en que ese hombre debió transformarse para sobrellevar sus anhelos y contradicciones: los personajes de la poesía y la leyenda, como Ulises o el mismo Eneas.



Porque Dante era un lector apasionado para el cual eran tan importantes los personajes reales de su vida, en Florencia, como los personajes legendarios de los poemas épicos y la literatura. Porque el hombre del Medioevo fue una invención de los teólogos y los poetas, y se proyectó sobre el futuro. El de hoy, en cambio, es un invento de las redes sociales y la tecnología y se disuelve en el mero presente.



