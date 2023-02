Febrero 10, 2023 - 11:35 p. m.

2023-02-10

Por:

Ricardo Villaveces

Cambio fue la propuesta de Petro y cambio es lo que está haciendo. Que sean cambios adecuados es otra cosa y en eso son muchas las dudas y las preocupaciones que surgen. Seguramente mucho se puede mejorar y complementar, pero para Petro parece que nada sirve si viene del pasado.



Realizar cambios tendría sustento si las propuestas fueran el producto de estudio, análisis y discusión que tenga en cuenta todos los ángulos del problema y que condujeran a una situación claramente mejor.



Lo que se ha visto, en cambio, es una gran improvisación. En lugar de propuestas elaboradas que soporten con seriedad la justificación de las mismas y permitan mostrar con argumentos sólidos que serían mejores opciones para el país, lo que se ve son planteamientos puramente ideológicos con justificaciones bien discutibles.



El argumento de que son promesas de campaña tiene validez como intención. Sin embargo, lo que se espera de un gobierno es que una vez se conozcan las realidades y complejidades de los temas, se oigan los diferentes puntos de vista y se aproveche el conocimiento acumulado de cientos de técnicos calificados que han laborado en el Estado, los ofrecimientos de campaña se modulen, se ajusten y, si es del caso, se descarten.



En lugar de eso en varias entidades han venido prescindiendo de muchos de esos funcionarios, perdiendo así un valioso conocimiento acumulado y una memoria institucional que debería ser un gran apoyo para personas sin experiencia en las labores del Estado. La terquedad sin fundamentos nunca es buena consejera para el gobernante.



Es incomprensible, por ejemplo, la actitud de Petro con el tema del metro de Bogotá y muy preocupante porque pone de presente los rasgos de su personalidad que desconocen extensos procesos legales, técnicos y financieros que avalaron el proyecto que hoy se construye.



Afortunadamente la alcaldesa está mostrando carácter y no se está dejando atropellar por los caprichos y la terquedad del presidente. Otro que está expresando su inconformidad con muchos de los planteamientos, claramente equivocados de Petro, es el presidente del Congreso. Ojalá, ponga en práctica toda su experiencia parlamentaria para darle más sensatez a los temas que lleguen a ese foro.



En este complejo escenario es mucho lo que puede hacer el sector privado y en particular el sector gremial. Al gobierno le han dado un compás de espera, pero en lugar de dialogar y construir conjuntamente lo que se ha visto es desprecio por sus opiniones, como se ha evidenciado en el caso de las reformas a la salud.



Los gremios tienen que asumir una posición más activa, no de confrontación, pero sí de propuestas creativas que muestren que es factible el desarrollo empresarial y el crecimiento económico, participando también en la solución de muchos de los problemas sociales que es necesario superar. Ese es un camino con mucho mas potencial que el de volver a las tentaciones estatizantes de los años 60.

***



Nota: Absolutamente inaceptable el crimen cometido contra trabajadores de Incauca. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de ese sufrido norte del Cauca.