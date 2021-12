Ojo con lo que se viene

Diciembre 03, 2021 - 11:35 p. m.

2021-12-03

Por:

Ricardo Villaveces

Aprender de las experiencias es una obligación de los gobernantes. La aparición de la variante Ómicron tiene con los pelos de punta a muchos y ya se anticipan nuevos cierres y cuarentenas en varios países. En Colombia también tenemos el riesgo de irnos por ese camino. Ojalá no se caiga de nuevo en el dilema de salud o economía con restricciones excesivas que echen al traste el proceso de recuperación que se está experimentando.



Colombia aplicó medidas fuertes y explicables cuando se conocía muy poco del virus y no había vacunas. Los resultados, cuando se miran en comparación con otros países de la región, infortunadamente no son los mejores, como lo muestra un reciente informe del Banco Mundial ‘Una recuperación dispar: tomándole el pulso a la región de ALC luego de la pandemia. Noviembre de 2021’.



La perdida de empleo tanto en cantidad como en calidad, el incremento de la informalidad, la caída en el ingreso y los problemas de seguridad alimentaria, el costo social que ha traído el deterioro de la educación por cierres y por las deficiencias en el acceso a la virtualidad, y las menores tasas de vacunación muestran que los resultados de Colombia no son los mejores. En temas como el de la recuperación del ingreso al nivel previo a la pandemia es muy triste ver que estamos cerca de Haití y muy lejos de los que han tenido el mejor desempeño como Argentina, Chile o Uruguay.



Lo anterior sin tener en cuenta asuntos como el desafiante panorama fiscal que se agravaría de manera insospechada si entráramos en otra etapa de cierres y frenos a la recuperación. El Covid-19 va a estar presente, en sus diferentes manifestaciones, por mucho tiempo y terminará siendo un virus endémico con el que hay que convivir. El camino son las vacunas. Si bien se ha avanzado significativamente, todavía estamos lejos de donde deberíamos estar.



Estar vacunados con esquemas completos, ponerse los refuerzos cuando corresponde y acostumbrarnos al uso del tapabocas en lugares de mayor riesgo son el camino para la convivencia con el virus, mientras este se vuelve endémico. Lo que no se debe es repetir el camino de las restricciones excesivas pues ya se ha visto que esto no garantiza los resultados que se quisieran y pueden ahondar gravemente el impacto social de la pandemia.



Hay que pensar seriamente en la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación o, por lo menos, exigirla con mucho rigor en aquellos lugares donde se presenten aglomeraciones. Las empresas deben impulsar la vacunación y ejercer presión sobre aquellos que están poniendo en riesgo a sus compañeros. Hoy se cuenta con las vacunas, no es tiempo para la irresponsabilidad.



***



PD: Con sus actitudes frente al plagio no se puede esperar mucho más de la señora Arias presidente de la Cámara. Lo que resulta insólito e inaceptable es que sus amigos políticos en el Congreso la hayan defendido en la forma en que lo han hecho. Que vergüenza el comportamiento que han tenido y, ojalá, aunque, seguramente, es mucho pedir, resulten castigados en las próximas elecciones.

​