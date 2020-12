No se pueden demorar

Diciembre 04, 2020 - 11:35 p. m. 2020-12-04 Por: Ricardo Villaveces

En la semana que termina salieron noticias alentadoras sobre desempleo. Un 14,7% es el mejor registro desde mayo cuando se llegó a un dramático 21,4%. Sin duda es positivo esa recuperación y los avances en las vacunas mejoran también el estado de ánimo en un año tan complicado. Esto no puede llevar a que se baje la guardia ni en materia de cuidado ni ante la urgencia de actuar de manera efectiva y contundente en la generación de empleo. Es indiscutible que la caída tan dramática de la actividad económica en 2020 y el hecho de que muchas de las actividades afectadas no se pueden reanudar en la misma forma en que operaban antes de las cuarentenas nos pone de presente que estamos lejos de haber solucionado el problema del desempleo.



Sin duda el gobierno actuó de manera correcta apoyando a los grupos más vulnerables de la población, pero son miles y miles los que no calificaban para estas ayudas y muchas empresas de todo tamaño que han podido sobrellevar los problemas acudiendo a sus ahorros o a alivios financieros como los llamados PAD (Programa de Apoyo al Deudor) que han logrado gestionar a través del sistema bancario. También son numerosas las compañías que tienen más posibilidades de recuperarse y seguramente serán capaces de salir adelante, pero eso va aparejado a esfuerzos grandes en materia de costos lo que reduce las posibilidades de que por esa vía se aumenten los puestos de trabajo.



Al tiempo, muchas empresas, negocios independientes y personas naturales comienzan a evidenciar el impacto de la desaceleración lo que se refleja en el deterioro de los índices de cartera. Las luces amarillas se prenden al ver que se acerca el fin de los alivios y que no han podido recuperar la normalidad de su operación o de sus actividades en el caso de los independientes. El escenario esperado para el año entrante está lejos todavía de ser el requerido y, bien se sabe, que poder contar con la vacuna en Colombia en forma masiva está lejos de ser una realidad. Es decir, que sin medidas extraordinarias va ser muy difícil que se logre en 2021 la generación del empleo que se necesita.



Eso ha llevado a un grupo de personas que hemos tenido interés por el tema de la calidad de las políticas públicas y con experiencias tanto de gobierno como académicas y empresariales a presentar una propuesta para generar puestos de trabajo en el corto plazo. Puede no ser perfecta y ojalá haya propuestas complementarias que la mejoren, pero pone sobre la mesa medidas concretas y prácticas que no deberían ser objeto de interminables discusiones ni de obstáculos oportunistas. Se trata de una propuesta que pretende transmitir el sentido de urgencia que se requiere y propone soluciones sencillas que deben producir resultados rápidos. Ojalá el gobierno nacional y los gobiernos locales tomen la iniciativa para adoptar ya estas u otras medidas que logren los mismos propósitos, pues las familias afectadas están enfrentando problemas concretos y deben ser tangibles las soluciones que se den.