Vacunación y tributaria, retos del 2021

Enero 03, 2021 - 06:45 a. m. 2021-01-03 Por: Rafael Nieto Loaiza

Todos los días traen su afán y cada año viene con retos. Además de los usuales, este 2021 trae algunos singulares.



El primero y obvio es la vacunación. El Gobierno no busca vacunar a toda la población. Calcula que con el 70% se alcanzaría la llamada ‘inmunidad del rebaño’. Eso supone alcanzar a 35,7 millones de colombianos. La vacunación será voluntaria y empezaría no antes de marzo.



Las vacunas serán gratuitas pero las pagaremos todos con nuestros impuestos. Y ahí está el segundo gran desafío: se viene otra reforma tributaria con espíritu fiscalista, es decir, una que busca aumentar recaudo.



El menor crecimiento (-7,7% del PIB) y el frenazo de los precios del petróleo han traído menores ingresos tributarios. Se calcula que el recaudo fiscal esté 24 billones de pesos por debajo de lo esperado.



Al mismo tiempo, el gasto se disparó por los esfuerzos en materia de salud, por el aumento de las ayudas a la población vulnerable, y por los apoyos al sector productivo.



El Ministerio de Hacienda ha advertido que buscará recaudos nuevos del orden del 2% del PIB, 20 billones de pesos, alrededor de tres veces más de lo usual con una reforma tributaria tradicional. Es decir, la que se viene será brutal.



En mi opinión, esa reforma solo debería producirse después de examinar la naturaleza y calidad del gasto público, que creció exponencialmente entre 2010 (148,3 billones) y el 2018 (235,6 billones). Desde entonces no ha parado de crecer: 313,9 para este año que empieza. Los gastos de funcionamiento se han triplicado desde el 2010. Hay que reducir el tamaño del Estado. Y hasta hoy, de austeridad, nada.



También es indispensable revisar los compromisos del pacto de Santos con las Farc, del orden de 130 billones de pesos. Y ser muy eficaces en la lucha contra la evasión y la elusión. Y hay que evaluar las exenciones tributarias.



El punto es que la tributaria debería pensarse desde otra óptica, más allá de la de aumentar el recaudo: debería, por un lado, centrarse más en dar estímulos para crear empresas y generar empleo que en hacer permanentes los subsidios de la red de protección social.



La red es indispensable como mecanismo de emergencia, pero hacer dependientes a los ciudadanos de los subsidios es dañino para la lucha contra la pobreza; por el otro, hay que crear condiciones para la formalización, una de las plagas de nuestra economía; y, además, hay que hacer el país más competitivo y atraer inversión extranjera que, en las circunstancias actuales, es lo único que nos permitirá entrar a una senda de crecimiento de más del 5% anual.



Finalmente, este será un año preelectoral, con una campaña que empieza temprano y que estará muy polarizada. La gran alianza para asegurar la vigencia de la democracia, las libertades y la economía de mercado en el 2022 es un desafío fundamental.



