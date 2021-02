Tiempo, ¿perdido?

Febrero 07, 2021 - 11:45 p. m. 2021-02-07 Por: Paola Guevara

Ser un niño en edad preescolar, en esta pandemia, ha sido llevar una carga generacional que dejará huella, no solo personal sino comunitaria. Hay un antes y un después.



Resguardados en casa, lejos del colegio y sus espacios, lejos de los amigos y los maestros, ver el mundo a través de una pantalla y desarrollar competencias físicas e intelectuales en una experiencia desligada del cuerpo presente, tendrá que ser estudiado en los años venideros por sus efectos.



Pareciera que el tiempo de encierro, casi un año escolar completo, ha pasado cuentas de cobro académicas, además de emocionales para los niños y sus familias.



Y si esto es cierto en el caso de los niños que caben dentro del rango de lo que es considerado promedio, qué decir de aquellos que tienen un desafío particular en su proceso de aprendizaje.



Hablemos, por ejemplo, de los menores que han sido diagnosticados con asperger, o todos aquellos que requieren aprender de una forma no convencional: los neurodiversos en todas sus vertientes.



Y si a esto le añadimos entornos marginales, donde brillan por su ausencia los recursos tecnológicos y económicos, la situación de rezago se revela mucho más aterradora.



Ligar las expectativas de un niño con desafíos de aprendizaje, a la eficacia de los ministerios de Salud y Educación, es perderlo; someter la paz mental de las familias a la eficiencia de las EPS, es malograrse de

antemano.



No queda otra opción que trabajar desde lo posible, desde aquello en lo que sí podemos influir: la casa y la escuela. Y por tanto, lejos de haber sido un año perdido en el desarrollo académico y social, ha sido una era de grandes aprendizajes.



El primero de todos, la paciencia, el dominio propio, la tolerancia a la frustración. La disciplina, que implica sentarse a recibir una clase por Zoom, de la mano con los maestros, esos héroes cuyo esfuerzo y talante ha sido el mejor descubrimiento y la mejor ratificación.



Ha sido el año de reconocer la labor de los colegios, su esfuerzo por renovarse y sortear tantas situaciones como familias existen.



Ha sido el año de pasar más tiempo juntos, de crear memorias, de solidificar lazos, de conocernos, de agradecer, de hacer equipo, de ejercitar la solidaridad, de ayudar y, sobre todo, de pedir ayuda. ¡De aprender a recibirla!



No puede hablarse de tiempo perdido mientras el amor sea la asignatura ganada. La esperanza es una elección. La gratitud, un músculo entrenable.



