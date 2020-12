Las palabras del año

Diciembre 27, 2020 - 11:45 p. m. 2020-12-27 Por: Paola Guevara

Para REINVENTAR la última columna del año, y sabiendo que saldría publicada hoy lunes 28 de diciembre, decidí APERTURAR una encuesta en mis redes sociales.



El propósito de tal TAMIZAJE era identificar las peores palabras del idioma español en este 2020, con miras a prevenir su REBROTE.



Quedé francamente HISOPADA con la avalancha de sugerencias hechas por los lectores, y no me quedó más REMEDIO CASERO que ponerme el TAPABOCAS y salir a buscar algún GASTROBAR abierto. Ordené un té de MORINGA y me senté a escribir en estricto AISLAMIENTO para intentar hilar los términos sugeridos, teniendo el extremo AUTOCUIDADO de no repetir ninguno.



Leí varias veces la lista de palabras para estar BIOSEGURA de no dejar alguna por fuera, y me topé con DIAGNÓSTICOS certeros del léxico PANDÉMICO.



También con personas saturadas por el uso y el abuso que los medios de comunicación hicimos de expresiones tan etéreas como NUEVA NORMALIDAD, que decía todo y a la vez nada, pero igual se esparció como un VIRUS de homogeneidad en títulos, sumarios y voces de EXPERTOS CONSULTADOS.



Ni el amor salió ileso de los CONTAGIOS idiomáticos este año, y perdió la letra A para convertirse en MOR, contracción ausente de PROTOCOLOS con la que ahora tantos invocan al ser amado.



Dijo uno de los encuestados que MOR comparte con LA COVID-19 un SÍNTOMA: la pérdida del gusto. Cada cuál decidirá si está de acuerdo o no con tan polarizada afirmación, o si se mantendrá firme en su EXTREMO CENTRO.



Y lejos de ser una simple casualidad, lo cierto es que verse por ZOOM dejó por fuera el abrazo, el tacto, el olor. Pasamos del hoy por mí, mañana por ti, a la VIRTUALIDAD del hoy por MEET, mañana por TEAMS.



Un editor de libros me expresó su PREVENCIÓN con la palabra EMPRENDIMIENTO. Un poeta denunció REAPERTURAR como la muerte de la belleza del idioma, y no faltó quien lamentara la pérdida de sentido a la que ha sido sometida RESILIENCIA.



Por esta última salgo en defensa, porque proviene del admirado psiquiatra y autor Boris Cyrulnik; porque la habilidad para superar la adversidad y adaptarse a los cambios será necesaria para superar la PANDEMIA MENTAL que advierten los expertos, y porque nos urge retornar a un mundo que no le tema más a la palabra POSITIVO.



