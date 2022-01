Feria de Cali, sin tapabocas

Enero 02, 2022 - 06:40 a. m.

2022-01-02

Por:

Paola Gómez

Lo bueno

1. La diversidad de eventos programados: 120 de los cuales 63 los hizo Corfecali para distintos sectores y públicos. Hubo de todo: Feria de la Inclusión, Ciudad Alegría, Feria Deportiva, desfiles, verbenas y más.



2. Muchos espacios gratuitos. Menos graderías pagas en los desfiles y eventos descentralizados para el pueblo.



3. La verbena del Oriente. Gran iniciativa llevar espectáculos al Coliseo María Isabel Urrutia, con artistas locales e internacionales, como los del festival de timba.



4. El recorrido de los desfiles. Pese a que hubo improvisación, el sitio de la Carrera 39 desde la Autopista, hacía la Novena fue acertado. Ahí se debe consolidar.



5. La Fiesta de mi Pueblo. Excelente desfile, la elaboración de las carrozas, el representar las culturas del Valle, un acierto.



6. El talento y desfile del salsódromo. Las escuelas de salsa, como siempre, se lucieron. Y el recorrido gustó. Siguen las divisiones en torno al horario de día o de noche.



7. El comportamiento ciudadano. En cuanto a seguridad y convivencia, según cifras, el mejor en 28 años. Y así se sintió.



Lo malo

8. Faltó más atención al covid. Resultaron insuficientes los puntos de pruebas y los turnos se acababan. Teniendo una ciudad en Feria y con aumento de contagios se debió prever mejor, tal como fue un acierto aumentar el número de vacunados. Ayer amanecimos con alerta roja hospitalaria, lo que estaba cantado. Aunque se pedía carné, faltó vigilancia y campañas para el uso del tapabocas, el gran ausente de la feria. Fue viral un video del Alcalde bailando sin tapabocas en una tarima, algo que sobre lo que él dijo el 30: “Fue una estupidez”.



9. La improvisación. Hasta una semana antes no se sabía dónde serían los desfiles, desorden en la organización de varios eventos y alumbrado pobrísimo.



10. Cali Viejo y Autos Antiguos se deben reinventar. Dos desfiles en lo que mucha gente pone su empeño, pero que resultan repetitivos. Hay que meterles reingeniería.

Lo discutido y lo feo:



12. La ausencia del Grupo Niche de los eventos públicos. Que cobraban mucho, que no llegaron a un acuerdo... Una lástima que ni en la apertura ni en el cierre estuviera nuestra orquesta más reconocida.



13. La respuesta del Alcalde. Tras el comunicado de Niche, diciendo por qué no estuvieron en Feria, el concejal Roberto Ortiz escribió en twitter: “El desprecio de la alcaldía de Cali por el gran @gruponiche fue evidente... la calidad de esta agrupación que le ha dado fama a Cali se mantiene, muy triste que no se valore lo nuestro”. A lo que el Alcalde le respondió: “Siempre sale un bobo a la calle, pero en este caso no ha dejado de salir en los últimos años. Análisis sin contexto , derrota sistemática”. ¡Muy feo! Se puede responder, Alcalde, pero con altura.



14. El poco aprecio por Melómanos. El evento corazón de la Feria celebró sus 30 años y salió bello, pero por el empeño de su gente. “Se sintió como si quisieran aburrirnos para que sacáramos la mano”, “no nos han dicho cuándo van a pagar, nadie ha dado la cara”. “No se hizo prueba de sonido, el 25 en la noche apenas iban a tirar el cableado”, “el reconocimiento para los equipos operativos es el mismo hace 5 años”. “Tuvimos que rogar por la programación de mano, llena de errores”, “Corfecali hizo poca difusión del evento y en las intervenciones del Alcalde, no lo nombró”. “A las radios virtuales que promocionamos el encuentro sin remuneración, nos relegaron a un costado de la tarima, desde donde no podíamos transmitir nada”, “por mi parte mientras siga esa administración no haré parte del equipo”. La gente se sintió mal tratada. Siendo el Jubileo 30 faltó decoración a la tarima, no se hizo el show sorpresa de cierre, no se rodeó el evento como se lo merece. Lamentable.



Ojalá que tras la polémica Feria Virtual 2020, este año se brinde una rendición de cuentas pública. Y a quienes siempre pasan por aquí, un abrazo de ‘felijaño’.



Sigue en Twitter @pagope