Una pandemia ‘silenciosa’ y mortal

Agosto 13, 2022 - 11:35 p. m.

2022-08-13

Por:

Paola Andrea Gómez Perafan

Durante el 2021, dos mil personas atentaron contra su vida en el Valle del Cauca, es decir, cinco personas al día. En total, se registraron 104 suicidios, 85 de ellos de hombres, siendo el grupo de 25 a 59 años el más afectado. El 22% de los casos estuvo en personas de 18 a 28 años y hubo dos suicidios en menores de 12 años.



Las cifras las dio a conocer esta semana la secretaria de Salud del departamento, María Cristina Lesmes, con suma preocupación: “Es muy importante que hagamos un replanteamiento de la vida. Creo que la pandemia nos tuvo que haber enseñado muchas cosas, a mirar los apegos, a mirar el valor de la felicidad, el valor de la familia, de los amigos, la felicidad en hacer lo que a uno le guste, el disfrute de las cosas simples”.



Este año, hasta mediados de julio, en Cali se tuvo noticia de 57 suicidios y 691 intentos, lo que representó un aumento del 55% en relación con los tres últimos años. Dijo la secretaría de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, que el 55% de estos casos se dieron entre los 12 y 25 años. “Eso nos obliga a una intervención intersectorial, pues el cuidado de la salud mental es una prioridad”.



Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el mundo 322 millones de personas viven con depresión, una enfermedad que anualmente cobra la vida de 788.000 personas, sobre todo por suicidio. Con la pandemia del Covid-19, los diagnósticos aumentaron un 25% y se teme que el porcentaje vaya en aumento.



En Colombia, después de los problemas cardiovasculares, la depresión es la segunda causa de afectación de salud de los colombianos, según el Ministerio de Salud, que ha informado también cómo el 44,7% de los niños del país tiene hoy un indicio de algún trastorno mental.



Aquí y allá, ahí están las alertas, claras y dicientes. No hay un grupo poblacional que esté exento; todos son vulnerables. Y el que haya cada vez más menores de edad afectados emocionalmente es un síntoma inequívoco de que el problema, lejos de superarse, está empeorando.



Por eso, resulta incomprensible que la salud mental siga siendo la cenicienta de las políticas públicas, que son incapaces de sostener un presupuesto serio a largo plazo. Es urgente una estrategia que se ocupe del tratamiento definitivo de una pandemia ‘silenciosa’ y mortal. Porque no se trata simplemente de lanzar campañas o presentar con bombos y platillos programas que terminan cuando se acaba el contrato de turno, que muchas veces se otorga para cumplirle políticamente a alguien; programas tan costosos como inocuos y asistencialistas, cuando lo que realmente se requiere es prevenir, atender y hacer un seguimiento sostenido.



Es increíble que aún sigamos minimizando lo que una depresión puede causar. O que la atención profesional de calidad siga siendo un lujo disponible solo para quien puede pagarla, cuando el Estado debería ofrecerla con consultorios en todo lugar, más aún después de una dura pandemia que dejó tantas afecciones en la humanidad. Hay que acabar con tanto trámite, que de entrada hace que quien necesite ayuda renuncie en el intento, por temor a una negativa.



Tampoco está bien que en los hogares sigamos tratando como un tema tabú lo que pasa en nuestra mente o en la de alguna persona de nuestra familia. Ni que pretendamos que con el tiempo sane de manera milagrosa, sin asistencia alguna. Menos, estigmatizar o aislar a quien necesita apoyo.



Si el mundo comprendiera que gran parte de sus problemas tienen origen en los desórdenes psiquiátricos no tratados, seguramente tendríamos menos dolores, menos violencia, e iríamos por la vida sin tantos ladrillos y tristezas a cuestas.



Sigue en Twitter @pagope