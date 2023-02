No más ‘vivos bobos’ en Cali

Febrero 11, 2023 - 11:55 p. m.

2023-02-11

Por:

Paola Andrea Gómez Perafan

Cuenta la leyenda que por allá en los 90, un tipo delgado con pinta de bacán y acento caleñísimo se hizo muy popular por no cumplir las normas. Se pasaba el semáforo en rojo, pisaba la cebra, no se ponía el cinturón de seguridad, tiraba papeles al piso, echaba la basura al canal de aguas lluvias y los escombros, en un parque.



El personaje de marras se conocía como ‘el vivo bobo’ y fue un instrumento de educación que el exalcalde Rodrigo Guerrero usó con éxito en su primera Alcaldía y con menos impacto en la segunda. Pero sin duda, en su primera temporada, el poderoso mensaje del comercial televisivo caló y se quedó en la memoria de esa ciudad que con campañas como esta se esforzaba por estar entre las más cívicas del país.



Quién iba a pensar que con el tiempo esa Cali orgullosa de buenas maneras, que tanto inspiró a otras capitales para hacer suyo el modelo nuestro, quedaría en el discurso nostálgico del jubilado, que conversa con sus amigos de todo aquello que se fue y que tanto se añora. Quién iba a pensar que muchos años después, en enero del 2023, 1.103 personas serían multadas por pasarse el semáforo en rojo, 633 por estacionar en sitios prohibidos y que al MÍO se subirían 21.000 personas sin pagar.



Pareciera que ‘el vivo bobo’ hubiera escapado de la pantalla y se multiplicara de manera exponencial en esta tierra que hace mucho perdió el libreto y que tanto necesita retomarlo.



Pues bien, justo esta semana el Concejo Distrital inició el estudio del proyecto de acuerdo 190 que contiene la Política Pública de Cultura Ciudadana para Cali, política que a grandes rasgos promueve el buen trato entre ciudadanos, el respeto por el entorno, el sentido de pertenencia y el restablecimiento de la identidad caleña.



La iniciativa, que el próximo viernes tendrá su espacio de participación ciudadana, estará aprobada a inicios de marzo. Y será justo y necesario hacer que funcione, en un momento tan complejo que lo amerita: pospandemia, posestallido social, indiferencia social y desconfianza en lo público.



No va a ser fácil que el documento se cristalice en actos cotidianos, pero vale la pena intentarlo. Hay que vencer el miedo que impide exigir respeto al que infringe la norma. Hay que sacudirse de la comodidad que espera que vengan tiempos mejores, como por arte de magia. Hay que entender que los cambios no se logran de la noche a la mañana, sino con paciencia y constancia.



Si la Alcaldía de verdad quiere que esto no sea letra muerta y aspira dejarle algo realmente bueno a la ciudad en su último año de administración, es fundamental que se comprometa con ella y realice una estrategia que le llegue al corazón caleño, tan golpeado y falto de fe en sus líderes. Pero es también tarea nuestra concientizarnos y cumplir los deberes; detenernos ante la luz roja, el pare o la cebra; no usar el carril del MÍO ni echarle el carro al peatón o al ciclista. Es nuestro deber cuidar las zonas verdes, evitar el ruido y respetar el sueño del vecino, como lo es de la Administración poner en regla a los establecimientos que hacen de las suyas.



Que esta política de cultura ciudadana sea un revulsivo para Cali; que se promueva en sus espacios públicos, en las aulas educativas, en los barrios. Y que los ‘vivos bobos’ que andan por ahí haciendo de las suyas reciban la sanción social de una Cali unida contra el caos, que se cuida y hace respetar. @pagope