Tutaina en cuarentena

Octubre 01, 2020 - 11:40 p. m. 2020-10-01 Por: Ossiel Villada

No nos digamos mentiras: el cumplimiento del tal aislamiento selectivo es un cuentazo que no se lo cree ya nadie. O por lo menos así es en Cali.



La verdad es que muchos de los habitantes de esta ciudad decidieron relajarse frente a la amenaza del Covid-19. Y esa es la causa de las nuevas alarmas que se han encendido sobre la pandemia.



La más reciente de esas alarmas sonó el miércoles. Y no sonó nada bien.

Según revelaron las autoridades, la velocidad de contagio por Covid-19 (número reproductivo efectivo, Rt) llegó a 1,06 en Cali.



Eso quiere decir que por cada 100 contagiados, otras 106 personas contraen la enfermedad. Pero hasta hace unas pocas semanas este índice era de 0,8. En la última semana el promedio diario de nuevos casos reportados en la ciudad pasó de 300 a 450, algunos días incluso más.



Algo similar pasa con la mortalidad. “Las cifras no se han reducido en la proporción esperada y los casos aumentan”, dijo en Twitter la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres.



Ese mismo panorama se repite en Yumbo, Jamundí, Palmira, Pradera y Tuluá, según reveló la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Ella, además, advirtió con claridad: “El Covid-19 es letal y todavía nos va a acompañar por lo menos un año más”.



Ambas dicen que la causa del problema es una sola: indisciplina social. Y es cierto. El desorden y el relajo son la norma general en Cali desde hace un mes.



Nos están ‘pasando factura’ las ‘lindas’ aglomeraciones que tuvimos en el Kilómetro 18, en las previas de la reactivación del fútbol, en la celebración de ‘Amor y Amistad’, en los perímetros de los ‘agüelulos’ de Alameda y el Bulevar, en las protestas del 10 de septiembre y en miles de fiestas que se arman cada fin de semana en estancos, bares, antejardines y andenes, con aglomeración incluida y sin tarjeta de invitación para el tapabocas.



Pero no solo eso. Como reconoció la misma Alcaldía de Cali, son muchos los negocios que le están jugando sucio a los ‘Pactos por la vida’ que se firmaron para reabrir la actividad económica.



Dos días atrás, para citar solo una muestra, fui testigo de cómo en uno de los supermercados del sur de Cali -Olímpica de la Cra 44 entre Roosevelt y Novena- la gente se ve obligada a apiñarse en una puerta de menos de tres metros que es la única entrada y salida habilitada para el público en ese lugar, que además es totalmente cerrado.



Cuando pregunté a un funcionario el por qué, me respondió: “Políticas de la empresa, con otra puerta les tocaría contratar más vigilantes”.



Días atrás, en Cosmocentro, había descubierto que varios de los lavamanos dispuestos para el público en los pasillos no tenían agua.



A la vista hay miles de ejemplos en los que los “estrictos protocolos de seguridad” quedaron reducidos a letra muerta. ¿Han visto las estaciones y los buses del MÍO?



Y quiero creer que no son ciertos los rumores que hablan de gente que ha decidido esconder los resultados positivos de sus pruebas de covid, por temor a que su empleador no los contrate o no les pague.



Con todo, es aterrador ver la frescura con la que miles de caleños han decidido -de forma absolutamente consciente, no por ignorancia ni falta de información-, olvidar la amenaza que aún representa el Covid-19 y jugarse la vida y la de sus familias.



Si seguimos con tanta ‘farándula’ en Cali, temo que en diciembre el famoso aislamiento selectivo habrá dado paso a una etapa llamada la ‘Cuarentutaina’. Sí, muy seguramente estaremos cantando ‘Tutaina’ encerrados en otra cuarentena.



Mientras escribía estas líneas alguien me dijo: “Es que no podemos seguir viviendo con miedo”. Yo creo que es más simple. No se trata de miedo. Se trata de vivir.